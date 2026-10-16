Sabrina Rojas llamó en vivo a su ex, José Chatruc, por la presunta estafa de Hernán Casciari: "Deprimido"

En ese sentido, recordó que la propuesta llegó en un contexto económico complicado, marcado por las restricciones cambiarias. "Era un momento difícil para participar y poner los dólares, por el tema del cepo, un tope", señaló.

"Puse una suma, apostando a que con eso podías tomar decisiones, podías ser parte de la peli y ser productor de cine. La promesa es que podés perder, como cualquier negocio. Lo puse con ánimo de apoyar más que nada", detalló sobre los motivos que lo impulsaron a invertir.

Por último, al referirse a cómo atraviesa este momento, Pepe expresó: "En este momento, deprimido. No siento que todo está perdido".

Qué dice la denuncia contra Hernán Casciari

Hernán Casciari enfrenta una denuncia penal por una presunta estafa relacionada con la productora Orsai. De acuerdo con la información que trascendió, unas 20 mil personas habrían aportado dinero para financiar distintos proyectos audiovisuales, entre ellos La muerte de un comediante, película protagonizada por Diego Peretti. Hasta el momento, 18 damnificados formalizaron la denuncia ante la Justicia.

La polémica también salpica a distintas figuras del espectáculo, como Darío Barassi, Andy Kusnetzoff y Peretti, entre otros, que participaron en la difusión de estas propuestas. No obstante, hasta ahora no se estableció que estuvieran al tanto de las presuntas irregularidades denunciadas.

De acuerdo con lo expuesto, el monto de la presunta estafa rondaría los seis millones de dólares. Al explicar cómo funcionaba el sistema de inversiones, Marina Calabró detalló: “Le pedía a la gente que invirtiera guita en la productora Orsai y a partir de ahí financiar proyectos audiovisuales. Él decía: ‘Invertís 100 y recuperas 500’. Prometía ganar cinco veces la inversión inicial”.

La periodista también hizo hincapié en la participación de personalidades reconocidas en la promoción de la propuesta y en las posibles repercusiones que esto podría tener. “Usaba para promocionar a Andy Kusnetzoff, Casciari era un participante activo en Perros de la calle, lo van a escuchar promocionando esto. Lo salpica a Andy, porque termina promocionando lo que termina siendo una denuncia penal por estafa, salpica a Diego Peretti, por promocionar lo mismo, a Justina Bustos, Darío Barassi. Escándalo total, la gente quiere recuperar la guita”, señaló.

Por último, Calabró brindó detalles sobre las personas que recurrieron a la Justicia y cómo habrían conocido la propuesta de inversión. “La denuncia penal dice: 18 damnificados, perjudicados por la operatoria de Orsai. Describen que se enteraron de esta posibilidad a partir de Andy Kusnetzoff y de su programa. Incluso, de muchos famosos que hicieron videos de promoción de esto”, concluyó.