La comedia que encabezarán Artaza y Cherutti debutará el próximo 25 de diciembre en el teatro Zorba de Carlos Paz, mientras que Mateyko tiene previsto incorporarse al espectáculo durante los primeros días de enero donde también estarán Belén Francese, Álvaro Navia y elenco.

“La primera semana o el primer fin de semana de enero”, precisó sobre la fecha de su regreso al escenario.

Juan Alberto Mateyko reveló cómo será su participación en la obra de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti

Durante la conversación con este portal, el animador adelantó en exclusiva parte de la situación humorística que protagonizará junto a Nito Artaza.

En uno de los pasajes de la comedia, Artaza, caracterizado de mujer, hará referencia a Juan Alberto Mateyko, lo que dará lugar a la aparición del conductor en escena y a un divertido intercambio entre ambos.

“Tengo un diálogo con él”, explicó Mateyko, quien hasta el momento mantenía bajo reserva los detalles de su participación.

Si bien inicialmente tiene previsto instalarse durante quince días en Villa Carlos Paz, el conductor no descartó extender su estadía dependiendo de cómo se desarrolle la temporada y de sus compromisos radiales.

“Pueden ser tal vez un mes, depende cómo viene la temporada”, señaló.

Asimismo, Mateyko dejó en claro que su principal objetivo será disfrutar del escenario y compartir un momento de humor con sus colegas: “Lo único que voy a hacer los fines de semana es divertirme”.

Durante la charla, el animador también recordó sus anteriores experiencias teatrales junto a figuras como Fabio la Mole Moli y Fátima Florez.

De esta manera, Juan Alberto Mateyko volverá a combinar su pasión por la radio con el teatro, en una temporada que tendrá como uno de sus atractivos el reencuentro artístico de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti.