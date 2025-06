Susana Giménez jugó al misterio por su vuelta a la TV y bancó a Ricardo Darín en la polémica de las empanadas

"No voy a contar ahora qué voy a hacer sino me lo copian, con algunos invitados", comentó la conductora. En tanto, descartó hacer otra vez teatro y explicó: "No tengo muchas ganas, estoy cansada, quiero viajar. Me voy a Estados Unidos a ver el partido de Messi en Miami".

Embed

Consultada por la polémica por el precio de la docena de empanadas que dijo Ricardo Darín (48 mil pesos), Susana Giménez defendió a su amigo.

"Me pareció una estupidez. Las que él paga le cuestan eso. Por supuesto que hay de 12 mil, ya estuve viendo. A mí no me gusta habar de los demás por más que Ricardo sea mi amigo", se sinceró.

"Se armó una cosa nacional que fue una ridiculez. El chusmerío no lo soporto más, nunca lo soporté, no lo aguanto. Yo veo casi todo y sobre todo los noticieros", concluyó firme Susana Giménez.

susana gimenez intrusos 2.jpg

El insólito conflicto que perjudica a Susana Giménez en su vuelta a la televisión

En medio de los rumores que vinculan a una intención de El Trece de contar en sus filas con Susana Giménez, en Intrusos (América Tv) dieron detalles de cómo se encuentra las negociaciones de la diva con Telefe.

En el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares indicaron que la diva de los teléfonos regresaría al aire en formato de "especiales" y surgió un impensado inconveniente en los últimos días.

"El viernes hubo un retiro voluntario importante en Telefe de 100 personas, entre ellas, Mariana, la última maquilladora de Susana", precisó Marcela Tauro.

"Y una de las preocupaciones de Susana era quién iba a pagar la maquilladora. 'Si ustedes no la pagan, yo no'", se habría plantado firme Susana al canal de las pelotas sobre ese punto particular a resolver.

Y recordó al respecto: "En la época que ella la atendía Miguel (Romano) ella le hacía pagar al canal a él".

Por su parte, Paula Varela amplió sobre las opciones que le hizo llegar Telefe a Susana para su vuelta al aire: "Lo que a mí me contaron que cuando se reunieron le llevaron dos o tres propuestas diferentes y que una de esas tenía que ver con especiales pero con un formato comprado afuera tipo juego".

"No quiere living, quiere viajar", cerró Marcela Tauro sobre el deseo de Susana para su vuelta al aire este año.