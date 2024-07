El particular detalle en el look que usó Camila Mayan en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En las últimas horas, la estilista y licenciada en administración estuvo en el centro de la polémica en los medios tras conocerse que inició un reclamo de compensación económica a su ex pareja por el tiempo que estuvieron en pareja y ella lo acompañó en su carrera en el exterior.

Lo cierto es que Camila dio que hablar en el casamiento de Oriana y Paulo con un jugado look que no pasó desapercibido: lució un vestido color rojo al cuerpo con un marcado tajo en la parte trasera y guantes negros que cubrían sus brazos además de ropa interior también en color negro en la parte superior.

Desde su cuenta en Instagram, Mayan compartió varias fotos del look elegido para el casamiento y la publicación se llenó de comentarios a puro elogio e incluso algunos le recordaron su escandaloso final de relación con Alexis Mac Allister.

“Cami Mayan fue a la boda de Paulo Dybala, la Ailu se debe querer pegar 3 tiros porque no la invitaron a ella y a Cami sí”, escribió una usuaria en la red social mencionando picante a Ailén Cova, actual pareja del mediocampista de la Scaloneta.

"Mi país también es campeón en mujeres hermosas", "Rojo para la envidia", fueron algunos de los comentarios que leyeron en el feed.

Mirá las fotos del jugado look de Camila Mayan en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

El picante descargo de Camila Mayan tras las declaraciones de la madre de Alexis Mac Allister

En las últimas horas, Silvina Riela, la mamá de Alexis Mac Allister, hizo fuertes declaraciones que rápidamente fueron asociadas a Camila Mayan y la influencer reaccionó de forma contundente en su programa de streaming.

Al aire en Patria y Familia, Luzu Tv, comenzaron a debatir acerca de las “personas víboras” y la modelo aprovechó para hacer un descargo que la audiencia interpretó como una respuesta a su ex suegra.

"Un flash se me viene... A veces, la gente hace cositas que decís 'no me debés nada, está bien'. Cada uno sabe... Siento que hay códigos que a veces se rompen, pero está todo bien...", deslizó Mayan.

Si bien en ningún momento dio nombres, sus compañeros se reían y tenían guiños hacia la modelo que daban entender que todo se trataba de los fuertes dichos que tuvo la madre del jugador.

"Siempre fueron comentarios chotos. Incluso en su época de esplendor, también lo eran. Pasa”, finalizó Camila, quien tuvo una relación con Mac Allister y culminó de forma escandalosa.