Se conocieron los mensajes que Claudio Caniggia recibió de sus hijos por la pelea con Mariana Nannis

“Los hijos, sobre todo el mayor, Axel, que vive también en el exterior, no ve la hora de venir a declarar... no ve la hora. Alex está en comunicación constante con su padre", sostuvo el panelista.

Embed

Lucas Bertero indicó que El Pájaro también mantiene un vínculo cercano con Alex: "Cuando llegué al hotel, él estaba haciendo una videollamada. Lo saludo desde lejos y espero que termine de hablar. Estaba en una videollamada con Alex. Yo escuchaba que le decía: 'Pela’. ‘¿Qué haces Pela?".

Así las cosas, todo indica que los hermanos Caniggia tomaron posición a favor de su padre.

En las últimas horas, Mariana compartió una retro foto en su Instagram, donde se la ve con Alex. Al parecer, intentando demostrar que las cosas están bien entre ellos, aunque el joven está en Madrid junto a su representante, luego de haber dejado la casa de Gran Hermano, y no ha hecho nuevas declaraciones sobre el vínculo con la mediática.

El llamativo posteo de Mariana Nannis con Alex Caniggia, en medio de la feroz interna familiar

A fines de agosto, Alex Caniggia explotó contra su madre, Mariana Nannis. ¿El motivo? La mediática lo desalojó del departamento en el cual él estaba conviviendo con su pareja, Melody Luz, y la hija de ambos, Venezia.

"Storytime de como mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice 'Voy para allá. Voy porque el divorcio con tu viejo....'. Listo, perfecto. Y ella me dice: 'En tres días llego, tenés que irte del departamento'. 'Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho', le dije. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Ella qué hizo? Me echó del departamento! Esto no se lo voy a perder a mi vieja nunca mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz", manifestó.

A partir de esa situación, el vínculo entre ellos se cortó y, al parecer, nada iba a volver a ser como antes. Sin embargo, en las últimas horas, Mariana sorprendió a todos con un posteo en su cuenta de Instagram, donde está en un restaurante junto a su hijo.

Aunque se desconoce si la foto es actual o de hace un tiempo, la publicación de la mediática es todo un gesto tras una guerra feroz. Habrá que esperar para ver qué dice Alex luego de este intento de acercamiento de su madre.