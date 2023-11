El inesperado acercamiento entre Alex Caniggia y su papá, Claudio Paul

En cuanto a Alex, luego de ser expulsado del Gran Hermano de España, se encuentra disfrutando de unas vacaciones por la ciudad de Madrid y desde allí compartió un mensaje para su padre en redes sociales.

Lo cierto es que medio de sus paseos, decidió visitar la exposición de fútbol Legends Experience y allí se topó con la camiseta de la Selección Argentina que usó Claudio Paul en la Copa del Mundo de1990.

“Pela como que esta no la tengo yo, me cabio”, escribió el joven y arrobó al Pájaro junto a emoji de corazón y de la bandera argentina. Como respuesta, aunque sin agregar más palabras, el ex futbolista replicó la historia en su perfil.

Alex Caniggia a Claudio Paul en Instagram - camiseta argentina

Alex Caniggia reveló cómo fue la dura pelea tras la expulsión de Gran Hermano España

Cuando muchos apostaban que sería el campeón de la versión española de Gran Hermano Vip, en las últimas horas Alex Caniggia fue expulsado del reality que se emite en a través de TeleCinco. Lo cierto es que el hermano de Charlotte infringió el reglamento con su conducta agresiva al pelearse con otro participante, con el que casi se van a las manos.

Es así que luego de su abrupta salida de la casa televisiva, Alex Caniggia rompió el silencio en el debate del reality junto a Marta Flich, su conductora, y todos los panelistas del envío.

“Fue una disciplina mala la verdad” reconoció de entrada el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia, para inmediatamente relatar en primera persona qué fue lo que pasó y por qué reaccionó de esa manera.

Alex Caniggia en GH España.jpg

“La cosa fue así: (José Antonio) Avilés empezó a insultar a Laura (Bozzo), ‘que fue tu culpa, que le agarró un ataque de pánico a Susana (Bianca), a Jessica (Bueno), no sé qué'”, relató y admitió: “Y yo la verdad no voy a permitir que le falte el respeto, primero a una mujer y después, a una mujer mayor”, refiriéndose a Bozzo. Y si bien no se vieron completas la imágenes, la realidad es que Alex terminó forcejeando con Gustavo Guillermo, el otro participante que también fue expulsado.

En tanto, el Emperador arremetió fiel a su estilo: ”Entiendo mi expulsión. Y como me expulsaron a mí también está bien que expulsaran a Gustavo, pero también tendrían que expulsar a Avilés”, en referencia al participante que habría desatado la pelea.

Según Caniggia, él estaba junto a Laura cuando en ese momento José Antonio entró a los gritos insultando a la participante. Fue allí que Alex la defendió echándolo del cuarto pero este no le hizo caso. Ahí apareció Gustavo, involucrándose en la pelea y fue cuando se produjo el forcejeo, algo que está estrictamente prohibido por el reglamento.