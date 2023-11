Charlotte Caniggia confesó el motivo por el cual Mariana Nannis sigue furiosa tras separarse de Claudio Paul

Así, la hermana de Alex reveló por qué su madre sigue en guerra con su ex marido y con ella y su mellizo. "Hablé con ella el Día de la Madre y no fue una charla muy linda. La saludé, la felicité por el día y me trató un poco mal. No quiero tener relación con ella. El problema es de ella", disparó Charlotte con un dejo de tristeza en diálogo con Intrusos (América TV).