La furia de Alex Caniggia contra Mariana Nannis por echarlo con su hija: "Le hice la cruz"

Y luego explicó en detalle: "Storytime de como mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice 'Voy para allá. Voy porque el divorcio con tu viejo....'. Listo, perfecto. Y ella me dice: 'En tres días llego, tenés que irte del departamento'", comenzó su relato.

Y él le respondió: "Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: '¿Qué me hacés? Te alquilo el departamento. Tengo que mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba...'.

"¿Qué hizo? Me echó. Bueno, nos reputeamos. Métete el depto en el or.. y me mudé. A todo esto lo peor qué fue que cuando vino nunca vivió en el departamento", continuó furioso por el accionar de su madre.

Y remarcó: "Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante y le dice: 'Che Alex puede seguir pagando las expensas'. Y yo me quedé como.... '¿What?".

"Ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicité, ni nos felicitó a mi mujer, nada. O sea nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre", cuestionó el mediático sobre la actitud que tuvo su madre tras el nacimiento de su hija Venezia, fruto de su amor con Melody Luz.

Y cerró picante: "O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver que piensa la gente. Esto no se lo voy a perder a mi vieja nunca mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz".

El duro mensaje de Alex Caniggia contra Lali Espósito por haber criticado el triunfo de Javier Milei

Lali Espósito generó polémica el domingo desde las redes sociales luego de su mensaje a minutos de conocerse la victoria de Javier Milei con La LIbertad Avanza en las PASO 2023.

“Qué peligroso. Qué triste”, lanzó la cantante desde su cuenta de Twitter generando mucha polémica, apoyo y comentarios en contra, incluso de la colonia artística.

En este sentido, ante el revuelo que generó su postura política, Alex Caniggia salió con todo a cuestionar a la actriz y cantante por su mensaje contra Milei.

"Nadie es K gratarola manga de zurdos chorros hsdp", lanzó El Emperador desde su cuenta de Twitter, con un afiche donde decía que Lali había cobrado una importante suma de millones de pesos del Gobierno para dar un concierto en Neuquén.

Cabe recordar que Alex había celebrado el domingo el resultado de las elecciones y mostrado su total apoyo al economista y candidato a presidente.

“King is back motherfukers (El rey ha vuelto hijos de pu..) ¡Ahora síiii Argentina #highsociety #nobarats. Las ratas inmundas prepárense para laburar. HSDP. Viva la libertad carajo mierdaaaaaa”, lanzó el mediático a pura euforia.