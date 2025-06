Sabrina Cortez reaccionó de la peor manera ante el rumor de romance con Devi y mostró un video clave

Sabrina Cortez, lejos de alegrarse ante este rumor, decidió responerle con todo a Gastón Trezeguet y hasta mostró pruebas de con quién se retiró esa noche de la fiesta de Gran Hermano.

"Están hablando en Se Picó y se ve que Gastón Trezeguet por lo visto no tiene mucha información. Está diciendo que me fui con Devi de la fiesta", comenzó furiosa su descargo en All Access.

"Y yo tengo un video acá de con quién me fui de la fiesta y me dejan de romper las pelotas con creer lo que hago con mi vida lo que ustedes quieren que haga. La verdad que no lo puedo creer, ya estoy podrida", explicó indignada la rubia.

Y en ese sentido contó con quien terminó la noche del 24 de junio y mostró un video como prueba explicando qué hizo, con quién y detallando los horarios de esa madrugada.

"Miren con quién me fui de la fiesta? Esto es en grupo de Fuera de Joda entrando a la casa de Lean: ahí están Furia, Nacho, Fefe, Mora, yo, Meli. Estamos todos los de Fuera de joda que nos juntamos a comer. Chicos, déjenme en paz! Esto es a las 4:50 de la mañana. ¡Por Dios!", aclaró muy enojada.

"Además dicen: ‘Se lo robaste a Romina’. ¿Es un producto el pibe? ¡Él decide con quién está y quién no! Dejen de flashear y de hacer de mi vida un show", sentenció totalmente enojada ante el rumor que circuló de un romance con Devi.

Romina y Devi de Gran Hermano: el video del encuentro y fogoso chape

Romina Uhrig y Juan Pablo de Vigili de Gran Hermano protagonizaron un beso inesperado al aire en un programa de streaming y despertaron rumores de romance.

Los ex participantes del reality protagonizaron una cómplice escena a la vista de todos que rápidamente se viralizó y desataron todo tipo de comentarios sobre una posible relación sentimental.

El video del chape entre Romina y Devi no tardó en circular en circular en las redes y los usuarios resaltaron la indisimulable química entre ambos, lo que hace especular con un posible romance entre los dos entre la morocha y el correntino, quien fue quien buscó a Romina y consiguió su objetivo de besarla al aire.