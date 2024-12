El conmovedor mensaje de Soledad Pastorutti por la muerte de su abuela Valeria: "No puedo creer..."

"En cada palabra derramo una lágrima…. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, qué injusta se me hace esta despedida… Cómo no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó con fuego amor infinito", expresó a corazón abierto.

Soledad Pastorutti y abuela Valeria.jpg

Al tiempo que continuó con el dolor a flor de piel: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa… Ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo… Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda … No hay domingos de pastas. Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo", agregó .

"En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido… deseando volver a encontrarte algún día. Voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz", concluyó a modo de despedida final en su red al que se sumaron miles de fanáticos y colegas del medio acompañando a La Sole y su familia en su dolor.

Soledad Pastorutti - despedida abuela Valeria.jpg

El romántico mensaje de Soledad Pastorutti a su marido por un motivo más que especial

Allá por abril de 2022, la cantante argentina Soledad Pastorutti le dedicó un romántico mensaje a Jeremías Audoglio por sus 15 años de amor en familia. En pareja desde adolescentes, pero casados desde 2007, La Sole y su marido llevan en realidad más de dos décadas juntos.

Así, con una familia absolutamente consolidada tanto a nivel sentimental como profesional, dado que Jeremías no sólo es el padre de las dos hijas de la cantante de Arequito sino que también comanda su staff y su carrera musical, este 29 de abril se cumplieron 15 años de aquel día en que decidieron casarse.

Soledad Pastorutti posteo 15 años matrimonio.jpg

Y por supuesto, Soledad Pastorutti no dejó de expresar sus sentimientos a través de sus redes sociales donde comparte con sus seguidores que a esta altura ya son parte de su familia también. "15 años y todo es nosotros y en todo te quiero…" le dedicó el tifón a de Arequito al papá de sus hijas Antonia y Regina, con una serie de fotos donde se los ve tan enamorados como el día de su casamiento.

Pero además agregó "Gracias a esta vida por darnos tanto!!! Te amo!!!" junto a varios emojis que reflejan a la familia conformada, y los likes no pararon de brotar en cuestión de minutos. Así como también los saludos de algunos amigos del medio como Verónica Lozano, Natalia Oreiro o Axel, que llenaron su feed de corazones.