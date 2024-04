Habló la médica arrepentida en la causa contra Aníbal Lotocki: "Es un psicópata y un asesino"

Fernández, que trabajó en la clínica de Lotocki, contó cómo conoció al cirujano: "Lo conocí ese día. No sabía quién era. Me citaron para controlar un post operatorio".

"A Cristian lo cuidé en el postoperatorio. Era un paciente al que le habían hecho múltiples cirugías, en una clínica que no estaba habilitada para eso. Pasó una noche estable, sufrió una descompensación brusca el día jueves, a la mañana", explicó y agregó detalles de los procedimientos quirúgicos que le hizo Lotocki a Zárate: "Demasiados procedimientos quirúrgicos en el cuerpo: le lipoaspiró el abdomen, los flancos, el dorso, injertó grasa en los glúteos, en los brazos, en los hombros".

Además, sumó: “Cristian pasó una noche con dolor y molestias. Tenía mucho relleno en los glúteos, mucha grasa, estaba sentado. Yo ignoraba ese procedimiento. A mí me dijeron que le hicieron algo y no. Se notaba que estaba molesto. Lotocki no lo fue a ver. Subió a, quirófano y después lo que pasó... no sé”.

Al final, el cronista del programa conducido por Ángel de Brito le consultó: "¿Qué pensás de Lotocki?". "Pienso que es un psicópata y un asesino. Pienso también que hay un vacío legal que hay que estudiarlo muy bien, porque cualquier médico no se puede poner a hacer ese tipo de cirugías sin estar preparado. Imaginate que nosotros para formarnos como médicos cirujanos nos cuesta como once años", sostuvo.

Aníbal Lotocki cambia la estrategia para conseguir prisión domiciliaria: "Víctima de los laboratorios"

Este lunes, en DDM (América TV) -el ciclo que conduce Mariana Fabbiani- revelaron que el polémico cirujano Aníbal Lotocki prepara una contraofensiva judicial. “Él dice ser víctima de los laboratorios”, adelantó la conductora.

Actualmente Lotocki se encuentra en el penal de Ezeiza cumpliendo prisión preventiva y enfrenta cargos por “homicidio simple con dolo eventual”. "La estrategia nueva de defensa es llevar esto a una actitud negligente, a una actitud culposa, si esto es así, quizás Lotocki podría llegar a juicio oral con otra figura legal, tirando la pelota al laboratorio, y solamente teniendo una responsabilidad objetiva, no ya subjetiva que lo ubica en una condición de delito doloso”, detallaron.

El periodista Martín Candalaft explicó: “La justicia está analizando su posible prisión domiciliaria. Aníbal Lotocki cambió su versión judicialmente”.

Y agregó: “Lo que él dice es, ‘el producto que yo les inyecté a ellas, venía mal del laboratorio, de fábrica, entonces tienen que ir a ver ahí'”. Acto seguido, Fabbiani le preguntó a Candalaft: "¿Ahora, qué pasa con el ANMAT?".

“El ANMAT lo que te dice es 'yo lo aprobé durante unos pocos meses', y acuerdénse que el ANMAT decía que tenía que inyectarse en pocas cantidades. Después el ANMAT lo vuelve a suspender”, le respondió.