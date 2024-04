Violenta pelea a los gritos entre Coti Romero y Furia en Gran Hermano: "Envidia le tenés..."

"No, no. ¿Qué? Envidia le tenés a todo este Gran Hermano. A mí sola, no. Es porque es mejor que el de ustedes. Pero bueno... ¡El mejor Gran Hermano, papá! Todos ustedes quieren volver a entrar acá y se nota, y te tocó a vos, pero ya vinieron un montón. Traigan gente que sepa jugar como Gastón Trezeguet, Cristian U", le respondió picantísima la tatuada.

Ahí, la rubia le preguntó desafiante: "¿Te da miedo?". "Ni en pedo. ¿A una nena de 21 años?", lanzó Juliana. "Entonces, si no te da miedo, tranquila", le contestó Coti.

"Estoy re tranquila. Estás llena de seguidores y es injusto. Tenés que ir a Gran Hermano Famosos", sostuvo Furia y Coti agregó: "Gracias a Dios estoy acá adentro".

La reacción de la casa cuando Furia anunció su salida de Gran Hermano

Es un hecho. Julia Scaglione, más conocida como Furia de Gran Hermano, va a dejar el juego. ¿El motivo? La jugadora comenzó a tener algunos malestares y tiene que salir para someterse a estudios, según indicaron los médicos que la revisaron.

Este martes, la estratega informó a sus compañeros de su situación, pero les aclaró que su salida se comunicará oficialmente en la gala de esta noche. "Hoy a la noche voy a dar una noticia", fueron sus palabras.

En la casa hay desconcierto porque no todos saben concretamente qué es lo que tiene Furia. Según trascendió, le realizaron estudios de rutina, algunos valores no dieron bien y tiene que someterse a otros exámenes.

En las redes sociales, los fans de Gran Hermano especulaban con la posibilidad de un embarazo. Lo cierto es que se conoce hasta ahora es que tiene una infección urinaria, que los profesionales que la atienden quieren estudiar con mayor cuidado.