El desgarrador posteo de Silvina Escudero tras la pérdida de un ser querido: "Tengo el alma rota"

"No encuentro consuelo al pensar que ya no puedo acurrucarte, llenarte de besos y recibir los tuyos. Que no vas a estar ahí recibiéndonos al entrar a casa, que no vas a estar como abrojo pegada a mi en cada cosa que haga. Pero lo más doloroso es extrañar tu calor en mi pecho con la música de tu ronroneo", continuó.

Silvina Escudero Afrika

Además, incluyó un tierno video con fotos de ambas y luego enumeró los mejores recuerdos y las cosas más lindas que la caracterizaban. "Gracias por haber sido tan buena, dulce, educada, compañera y por sobre todo mi abrojito. Me honra haber compartido estos casi 11 años juntas, te fuiste rápido, te necesitaba mucho más. No va a existir nadie como vos", expresó.

Y finalizó: "Que difícil es todo ahora. Me honra haber sido tu mamá, te elijo en cada vida amor mío. Me cansé de decirte en vida lo mucho que te amo y una vez más te lo digo…Afrika, te amo con todo mi corazón y para la eternidad ".

Silvina Escudero Afrika

Silvina Escudero mostró su imponente vestidor y le tiró un palito a su hermana

Después de transitar en silencio la dolorosa pérdida de su embarazo, por estas horas Silvina Escudero ya está recuperada y feliz con la vuelta de su hermana Vanina a la Argentina. Es así que la morocha decidió volver al ruedo mediático, por lo que este miércoles recibió a Mañanísima (El Trece) en su casa y sorprendió a todos con su imponente vestidor.

"¿Vieron lo que es esto, chicos? Es el sueño de cualquiera de nosotras", lanzó Sole Solaro -notera del ciclo- al comenzar a recorrer el vestidor de Silvina por el sector de los zapatos. Y frente a la consulta de Carmen, Escudero admitió no saber cuántos zapatos tiene porque "regala" bastante a sus amigas.

Silvina Escudero vestidor - captura Mañanísima.jpg

Luego fue el turno de otra habitación repleta de estantes con ropa, frente a la cual la cronista volvió a sorprenderse. "¡Miren lo que es este vestidor! Sos extremadamente ordenada. El sector del marido es este chiquito nada más", señaló divertida.

Así, Barbieri no dudó en asegurar maravillada: "Es como si fuera un local, está para la venta. Mirá cómo tiene todo ordenado". Frente a esta observación, Silvina lanzó entonces un pequeño dardo a su hermana referido a este tema. "Mi hermana está viviendo acá, volvió a la Argentina. Están también mis sobrinos, somos felices. Se están quedando en casa estos días. Cuando vos ves algo desordenado en este vestidor es que estuvo Vaninita", concluyó picante.