La palabra de Furia en Gran Hermano sobre su delicado estado de salud: "Me preocupa"

Más adelante, el presentador habló con Furia dentro del confesionario y ella contó lo que le está pasando: "El título es cuidar mi salud. No quiero asustar a mi hermana ni a los furiosos. Salió algo mal en un estudio y hay que corroborar. Puede ser una cosa muy tranqui a algo que no...".

"Lo que me dijo la médica es que no me asuste, que no me preocupe y que todo tiene solución. Pero bueno... sí me preocupa porque es un tema de la sangre... como tengo un curriculum familiar. Mis papás fallecieron, por ese lado me preocupo. Cuando yo veo dos médicos me asusto, pero es por un tema que ya lo viví", expresó.

Por otro lado, la tatuada, que vive pensando en el juego, se le ocurrió una idea: "Hubo una especie de idea medio graciosa acá adentro. La idea es decirle que yo misma voy a abandonar la casa por salud, así que me van a ver irme. Ya todos saben que estoy haciendo ayuno y corté la comida".

"Vos podés decir lo que quieras al resto de la casa", le respondió Del Moro cuando escuchó la estrategia de Furia. "Yo sé que no es gracioso jugar con la salud, pero sí es gracioso, para mí, ver sus caras", dijo. "Es tu salud, es tu cuerpo, es tu decisión, vos vas a hacer con eso lo que quieras, recordá que adentro de la casa hay gente que te quiere mucho", agregó el conductor.

Después, el presentador le preguntó cómo se encuentra físicamente y Furia reflexionó: "Quedarme sin comer a mí me perjudicó, yo soy de tener anemia, además de tener estrés y llegar a discusiones muy altas. El proceso de estar cuatro meses encerrados, el cuerpo va respondiendo, creo que no comer hizo que me bajen las defensas, me agarró una infección urinaria y en el estudio de sangre algo salió mal".

El mensaje de Catalina tras enterarse el problema de salud de Furia en Gran Hermano

Este martes la noticia de que Furia tendría que salir de la casa de Gran Hermano (Telefe) para hacerse estudios clínicos por un problema de salud impactó a toda la audiencia de reality.

Incluso, fue tal la repercusión que esto generó, que su ex compañera Catalina Gorostidi decidió dejar los conflictos de lado para solidarizarse con ella en este difícil momento.

Invitada al programa de streaming Se Picó (Republica Z), la ex participante hizo referencia al tema y confesó: "Me acabo de enterar en el auto, sacando el juego y las diferencias del juego, me sensibilizó porque yo la quiero mas allá de todo lo que paso. Me preocupó".

"La vi bastante pálida, la veo flaca y los me conocen saben que no soy una mala mina, de verdad me preocupe", agregó.

Además, hizo una importante reflexión acerca de como repercutió esta noticia entre el publicó y expresó: "Es un tema de salud y no está bueno que se metan con eso, igualmente recién la escuchaba a Coy hablando y creo que no vi tanto hate, ojala que no lo haya porque es un bajón".

"Y a la gente que me sigue a mi que por ahí hatea, les pido por favor que déjense de joder, que salud es la salud. Furia como jugadora es una cosa, y como persona la conoceré yo, la conocerá la gente que la conoce y no se metan con eso porque no esta bueno. Hasta yo estoy preocupada", siguió.