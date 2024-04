El mensaje de Catalina tras enterarse el problema de salud de Furia en Gran Hermano

Invitada al programa de streaming Se Picó (Republica Z), la ex participante hizo referencia al tema y confesó: "Me acabo de enterar en el auto, sacando el juego y las diferencias del juego, me sensibilizó porque yo la quiero mas allá de todo lo que paso. Me preocupó".

"La vi bastante pálida, la veo flaca y los me conocen saben que no soy una mala mina, de verdad me preocupe", agregó.

Además, hizo una importante reflexión acerca de como repercutió esta noticia entre el publicó y expresó: "Es un tema de salud y no está bueno que se metan con eso, igualmente recién la escuchaba a Coy hablando y creo que no vi tanto hate, ojala que no lo haya porque es un bajón".

"Y a la gente que me sigue a mi que por ahí hatea, les pido por favor que déjense de joder, que salud es la salud. Furia como jugadora es una cosa, y como persona la conoceré yo, la conocerá la gente que la conoce y no se metan con eso porque no esta bueno. Hasta yo estoy preocupada", siguió.

Se conoció el verdadero motivo de la salida de Furia de Gran Hermano

Este martes, Santiago del Moro anunció que Furia deberá dejar la casa de Gran Hermano. La jugadora tiene que salir del juego porque tiene que someterse a estudios médicos. Regresará cuando tenga la autorización de los profesionales que la atienden.

"Amigos les quiero contar algo importante. Juli próximamente va a salir de la casa de Gran Hermano según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos", detalló el conductor en su cuenta de Instagram.

Tras el mensaje de Santiago, los rumores no tardaron en aparecer. Se llegó a decir que estaba con anemia y con síntomas de embarazo. Sin embargo, al mediodía, en Telefe Noticias confirmaron que Juliana está con una infección urinaria.

La estratega tiene ya se hizo estudios, pero hay algunos valores que no le dieron bien. Por esa razón, los médicos le indicaron otros exámenes.

Al parecer, todos en la casa ya están al tanto de esta situación. Furia, en tanto, se prepara para dejar la casa de Gran Hermano apenas se lo indique la producción. Habrá que esperar para ver si implementan algún operativo para respetar el aislamiento y darle la posibilidad de regresar pronto al juego.