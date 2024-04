Se conocieron nuevos detalles en la causa contra Romina Uhrig por lavado de dinero: "Es grave"

Luego apuntó contra Festa y aseguró que hasta el momento no prestó colaboración con Romina para la instancia judicial. “Hasta ahora no hizo nada, en definitiva Romina tiene que pensar en ella, si esto no surge voluntariamente nosotros no vamos a estar buscando ayuda para tratar de acreditar una postura”, afirmó.

Finalmente, puntualizó en cómo ve a la ex Gran Hermano frente a esta situación, y declaró: "Ella está convencida de su inocencia, es más, cuando uno trata de explicarle la gravedad del tema, su inocencia puede más y no entra en razón de que esto es algo complicado, muy complejo".

Romina Uhrig y Walter Festa fueron imputados por lavado de dinero: los detalles de la causa

Este viernes se supo la noticia de que la ex Gran Hermano Romina Uhrig y su ex pareja Walter Festa fueron imputados en una causa por lavado de dinero que investiga la Justicia Federal de Moreno.

“Estamos hablando de una imputación, en este caso en la justicia por lavado dinero contra el ex intendente de Morena, Walter Festa, y contra su esposa, Romina Uhrig”, aseguró al aire el periodista de TN Rodrigo Alegre.

Luego, dio más detalles acerca de la causa y destacó: “Ella en el último tiempo adquirió mayor notoriedad porque fue finalista de Gran Hermano. A ambos los están imputando por el delito de lavado dinero, hay una causa que está en la justicia federal de Moreno”.

“La fiscalía está pidiendo una serie de medidas, y hay una causa que se estaba tramitando en la justicia provincial donde se investigaba a Festa por enriquecimiento ilícito como funcionario público. De esa causa se desprende esto de ahora” ,explicó.