La arriesgada decisión de Tamara Báez para sellar su amor con su nuevo novio

Con una imagen en su perfil de Instagram, la mediática mostró que se habían hecho un tatuaje juntos con la frase "Hasta que la muerte nos separe" escrita en ingles.

"Jamás me voy arrepentir de todo lo que estoy viviendo con vos no me paso nunca algo así! Te amooooo mi amor", agregó ella en uno de los comentarios de la publicación.

Además, su novio documentó el momento para un video para Tiktok donde mostró a Tamara en la camilla mientras tatuaban el borde de su mano. "Te amo bebé", escribió en la descripción.

Tamara Báez y su novio tatuaje

Las fotos íntimas de la noche de pasión de Tamara Báez y su novio en un hotel alojamiento

Este verano Tamara Báez, expareja de L-Gante, oficializó su noviazgo con Thiago Elián Martínez, y semana tras semana los chicos se muestran más enamorados.

Es así que ahora la mamá de Jamaica no tuvo pudor alguno en fotografiarse en ropa interior, al borde de un jacuzzi cubierto de espuma con su chico, mientras él la besa con el torso desnudo y una gorrita roja puesta, presumiblemente en una fogosa noche de amor.

Tamara Baez hotel 1.jpg

Claro que a pesar de ser una postal cien por ciento privada, Tamara Báez decidió compartirla en sus redes a través de sus Instagram Stories para que todo el mundo sepa su excelente presente sentimental, y no quede duda alguna.

Pero eso no fue todo. Porque luego de un par de horas, Tamara reposteó la historia de su novio, donde puede verse que además de darle rienda suelta a la pasión, los enamorados también pidieron servicio al cuarto para cenar en el hotel alojamiento.

“Nunca dejaban de comer”, escribió Tamara en su publicación junto a un emoji de risa y otro de un corazón, donde pueden verse dos sándwiches completos de jamón, queso, tomate, lechuga y huevo, papas fritas y gaseosas. ¡Buen provecho!