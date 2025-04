Pepe Ochoa anunció la sorpresiva separación de una famosa actriz: "Se terminó el amor"

Juana y Sebastián estuvieron juntos durante 7 años y casaron en noviembre del 2020. Poco tiempo después de la boda, tuvieron a su primer hijo juntos llamado Belisario.

“Venían a las trompadas, tuvieron varias crisis. Él se va a hacer temporada de ski a Vail, estuvo tres meses afuera, se juntaron en Brasil y en marzo tuvieron una charla donde ejecutaron la separación”, detalló Pepe.

Además, agregó: “Se terminó el amor. Dijeron esto es insostenible, ya está. El toma la decisión y entiendo que la recontra lucharon".

Juana Repetto habló de su salud y contó su dramática operación por HPV: "Pánico"

Juana Repetto recordó su dura experiencia con el HPV cuando en 2023 debió ser operada. La actriz aprovechó su alcance en las redes sociales para concientizar sobre este tema y llamó a sus seguidores a realizarse chequeos médicos de rutina para prevenir cualquier inconveniente de salud.

“Poniéndolos en contexto a quienes no sepan, el HPV, virus de papiloma humano, es una enfermedad de transmisión sexual que padecemos el 80% de la población sexualmente activa. Es mucho más frecuente en mujeres, pero también la pueden padecer los hombres”, comenzó su video que compartió en Instagram.

Y destacó: “En mi caso, HPV positivo, lesión en el útero, cirugía. Consulten a sus médicos, no tomen esto más que una experiencia personal con la visión de mis ginecólogos”.

“Es un virus que, como viene, podría irse solo. Entonces mi médico me repitió el PAP a los seis meses. Cuando persistió durante dos, tres PAPS, me dijo ‘hay una lesión en el útero, por este HPV, que solo no se está yendo, hay que operar'. Pánico, anestesia general...”, recordó sobre aquel momento en 2023 donde debió operarse.

“Es una cirugía relativamente sencilla pero al final se complicó un poco, me tuvieron que sacar un pedazo de útero bastante grande, la recuperación no fue tan fácil”, admitió Juana Repetto, y alertó sobre la importancia de vacunarse: "la vacuna previene no sólo la reincidencia sino las otras sepas".

En su posteo en Instagram, la actriz comentó sobre esa experiencia con el HPV: "Si yo esto me lo dejaba estar, podía terminar en algo grave. Dicho esto, a mí me empezó a dar el pap con Sil de grado bajo, en ese caso mi ginecólogo (consulten a los suyos siempre) me dijo que podría irse solo y mientras fuera de grado bajo podíamos ver se se iba solo".

"Hacer un pap cada 6 meses de control en lugar de uno por año, al tercer pap aún que seguía siendo de grado bajo, deciden hacer la cirugía ya que además tenía una lesión en el útero", continuó.

"Me hicieron la cirugía, salió todo bien, quedaron los bordes libres del virus. El doc me dice que me de la vacuna si o si, que en mi caso es fundamental no solo por que previene la reincidencia del virus, si no que me cubre y reduce mucho los riesgos del resto de las cepas", remarcó Juana Repetto.

Por último, reconoció: "Entre que tenía entendido que era hasta los 21 años y que no soy muy fan de meterme nada en el cuerpo... Venía pateando la situación. Siempre me sigo chequeando cada 6 meses desde la cirugía. Gracias a la vida me siguen dando perfecto cada vez que me los hago pero no me atrevía a la vacuna. Después de casi 3 años me la di".