Ulises aseguró que Luz hizo un gualicho, todo quedó grabado y estalló un escándalo en Gran Hermano

En medio del clima distendido, Ulises no perdió la oportunidad de ponerle picante al ambiente y, fiel a su estilo, disparó: “Escuchá, los chocolates, estos no los comemos, ni los toco yo. Esos chocolates los dejó Luz, así que deben estar más engualichados que no sé”.

Sandra se mostró desconcertada por las palabras de su compañero, y la escena volvió a dejar en evidencia las marcadas diferencias que aún persisten dentro de la casa más famosa del país, a pocas semanas de la gran final.

A los gritos: Luz y Eugenia protagonizaron un cruce feroz en Gran Hermano y terminó todo mal

La tensión en Gran Hermano 2024 volvió a escalar. Luz Tito y Eugenia Ruiz protagonizaron una pelea feroz en el reality de Telefe.

Todo comenzó con una discusión aparentemente menor, pero rápidamente se descontroló y terminó en un fuerte cruce a los gritos, dejando al resto de la casa en shock.

"¿Por qué me dijiste que lo mío fue un golpe bajo? Dije que vos no tenías amigas, pero es algo que has dicho vos", le planteó Eugenia a Luz.

"No dije que es un golpe bajo. Lo que dije es que ahí te estás metiendo con cosas personales", le respondió la jujeña. "Has dicho golpe bajo", le contestó la santiagueña.

"Una cosa es decir 'encanutadora', que es algo de acá, y otra cosa 'no tiene amigas'", siguió Luz. "Bueno, si no tenés amigas... por algo será", agregó Eugenia.

"Cuando vino El Pestañas dijiste que yo era aburrida", señaló la jujeña. "Me pareces aburrida. ¿Eso es un golpe bajo?", reconoció la santiagueña.

"Me chup un huevo lo que pienses de mí. Estoy segura de quién soy", enfatizó Luz. "Pero hacen cosas que no chupan un huev.... como comer la comida ajena cuando no hay comida", lanzó Eugenia.

La santiagueña fie elevando tanto el tono de voz, a tal punto que logró alterar a Luz. "No puedo hablar con vos. Así que no me vuelvas a preguntar más nada. No hablo más con vos", exclamó jujeña, dando por finalizado el tema.