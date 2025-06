Valentino López, el hijo de Wanda Nara, reveló cómo empezó su historia de amor con Carola: "Nos odiábamos"

Pero la conexión no fue instantánea. De hecho, Carola fue tajante: “Al principio con Valentino nos llevábamos re mal, nos dejábamos de hablar, no nos bancábamos”, confesó sin rodeos. Su amiga coincidió: “De tanto pelear, Carola me dijo en un momento que no quería hablar más con él, que no quería saber más nada”.

Sin embargo, el destino - y sus amigos - tenían otros planes. Tiempo después, para acompañar a Julieta y al mejor amigo de Valentino, que querían seguir viéndose, ambos se reencontraron. “Juli me obligó a mí a ir, y el mejor amigo de Valentino lo obligó a él”, recordó Caro.

Ahí todo cambió. “Llega el día de la juntada y ahí ya se empezaron a hablar y llevarse bien”, evocó Julieta, aunque Carola sumó con humor: “Apenas llegamos, nos odiamos. Yo le hacía chistes y él se ponía triste”.

Así, entre risas y complicidad, Valentino también dio su versión. “Yo me hablaba con otras chicas antes y por eso no le daba bola”, dijo, a lo que Carola respondió al instante: “Yo no le daba bola y él se enojaba porque tardaba en contestar. ¿Te acordás cuando me dormí una siesta y te enojaste porque no contestaba?”.

La novia de Valentino López lo contuvo de una forma muy especial mientras Wanda Nara pelea con Icardi en Italia

Mientras la atención de la prensa se centra en el encuentro en los tribunales de Milán y en la estadía de Wanda Nara en Italia - coincidente con la presencia de su ex Mauro Icardi, la China Suárez y Maxi López-, Carola Sánchez, la nuera de la empresaria mediática tuvo, una llamativa reacción en las redes sociales.

Con la intención de mostrar sus sentimientos y dejar en claro el amor que siente por su novio Valentino López, la joven morocha, que desde hace un año mantiene una relación con el futbolista de las inferiores de River, le dedicó un reel en el que recopiló videos juntos y lo acompañó con una canción especial.

La elegida para musicalizar el material fue la balada Mil vidas de Morat. En las imágenes, Carola Sánchez aparece a los besos y abrazos con el mayor de los hijos de Wanda. Justo debajo, se transcribe parte de la letra: “Lo presentí, bebé, que un día te iba a tener, aunque parezca que estoy exagerando. Yo quiero mil vidas contigo”.

“La luna me habla de ti cada vez que la miro”, concluye el reel de la novia de Valen, quien apareció en su vida en julio de 2024 y ya fue presentada oficialmente ante la ex conductora de Bake Off, que la recibió en el Chateau Libertador e inmediatamente la integró a la familia.