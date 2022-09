Video: la actitud hostil de la seguridad de Dua Lipa con los fans

Embed

En las últimas horas, se conoció un polémico video, donde se observa a un integrante de la seguridad de Dua Lipa mostrándose desafiante con los fans, que intentaban acercarse para sacarse una foto o saludarla.

En la grabación, el hombre intenta frenar el paso de los seguidores de la británica con una fila de mesas en la vereda. Los allí presentes le explican al sujeto que no podía prohibir la circulación en la vía pública.

Dua Lipa en Argentina.JPG Con un look casual, Dua Lipa salió bien custodiada del restó de Palermo antes de irse para el Campo Argentino de Polo de cara al primero de sus dos shows en el país.

Crédito: RS Fotos.

Esta es la canción por la que acusaron a Dua Lipa de plagio

Dua Lipa es sin dudas una de las artistas más importantes de los últimos años, que cosechó tanto un éxito indiscutido como varios premios importantes referidos a la música. Con su carisma y sus canciones bailables, se ganó el cariño y el respecto de millones de fanáticos.

Su último trabajo hasta el momento, "Future Nostalgia", cuenta con dos canciones que debieron ser acreditadas a sus artistas originales: "Break My Heart" (el verso del estribillo es la misma melodía que el riff de "Need you Tonight" de INXS) y "Love Again" (La introducción interpola a "My Woman", de Bing Crosby, que a su vez fue sampleada en 1997 por el grupo White Town).

image.png

Sorpresivamente Dua Lipa fue acusada de plagio por otro de los hits de este álbum: "Levitating". Según informó el medio TMZ la banda de reggae Artikal Sound System se habría puesto en contacto con ambas partes para denunciar las similitudes musicales entre el mencionado tema y "Live Your Life".

A su vez, según TMZ, que tuvo acceso a los documentos de la demanda, los músicos afirman que la artista conocía la canción original antes de componer "Levitating", aunque no dieron mayores detalles sobre el porqué de su afirmación. Por otro lado, además de Dua Lipa, la banda incluyó al sello Warner Records, alegando daños y perjuicios.

Hasta el momento no hubieron declaraciones de Dua Lipa ni de su equipo respecto a esta acusación.