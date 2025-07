Wanda Nara cruzó a Gustavo Méndez, lo trató de mentiroso y tiró un palazo para Mauro Icardi

Además, no perdió la oportunidad de lanzar una crítica indirecta a su ex, recordando la actitud que tuvo cuando la Justicia le solicitó su teléfono. “Yo estoy tan trancu que el mío lo entregué y la clave también. Otros no pueden”, remató, dejando entrever una vez más las diferencias que persisten entre ellos.

El lunes 14 de julio se llevó a cabo una nueva audiencia judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en el marco del conflicto por la restitución de sus hijas. Tras varios meses marcados por la tensión y múltiples idas y vueltas, la mediática habría tomado una decisión que sorprendió a muchos: aceptaría viajar a Turquía con las niñas para que se reencuentren con su padre. Eso sí, bajo una condición muy puntual.

La información fue dada a conocer por Yanina Latorre, quien compartió detalles del encuentro a través de sus redes sociales. Según trascendió, Wanda e Icardi habrían alcanzado un principio de acuerdo. Cabe recordar que la semana pasada, las abogadas del futbolista solicitaron que las menores regresen a su “centro de vida”, considerando que este se encuentra en Estambul. También pidieron que pudieran pasar las vacaciones de invierno con su padre. Sin embargo, la madre de las niñas se oponía por temor a que no volvieran a la Argentina.

"Terminó la audiencia. Parece que Wanda aceptó llevar a las chicas cada 40 días, solo viajan con ella, esperaría en un hotel. Puso algunas condiciones de seguridad", relató la panelista de LAM. Más adelante, agregó: “Pidió al juez que le diera seguridad y también pidió intervención a Cancillería. ¿Cómo sería esto?”

Según su explicación, Icardi ya no dispone de días libres y el club estaría molesto con la situación, motivo por el cual Wanda habría aceptado encargarse personalmente del traslado a Estambul. “Solo quiere tener la seguridad de que las niñas vuelvan a Argentina”, señaló la angelita.

Entre las condiciones establecidas se encontraría que las menores viajen en avión privado, junto a Wanda y un acompañante. “Solo pueden viajar con la madre o el padre, y como él no las puede buscar, va Wanducha”, comentó la panelista con ironía.

Por otra parte, también trascendió que le habrían solicitado a Icardi que retome el pago de la cobertura médica y los alimentos correspondientes. La periodista manifestó su sorpresa ante el giro que dio Wanda en los últimos días. Luego del escándalo en el Chateau Libertador, la empresaria bajó el perfil y estaría intentando recomponer el vínculo con su ex. En esa línea, días atrás llevó a las niñas a despedirse de su padre antes de su partida a Turquía junto a La China Suárez.

Además, Wanda contó que actualmente mantiene una comunicación fluida con Icardi a través de WhatsApp. “Le informo, mando fotos y videos de las chicas. Me comprometí a que pueda hacer llamadas todos los días, a la hora que prefiera”, reveló en una entrevista reciente.