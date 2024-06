Wanda Nara mostró la intimidad del tratamiento que realiza para combatir la leucemia

Mediante un video, la mujer de Mauro Icardi mostró el momento previo a sacarse sangre y se podía ver una impactante cantidad de tubos de ensayo para las muestras obtenidas. "En esta", escribió.

Embed

“Bueno, tenemos que hacer todo esto hoy. Es lo mismo que la otra vez, no pasa nada. Tranquila, ¿por qué tenes miedo?”, se le escucha decir a la enfermera en diálogo con Wanda.

Acto seguido, compartió otra imagen con un emoji de corazón que mostraba que se encontraba en el edificio de Fundaleu, el Centro de Diagnóstico y Atención Ambulatoria.

Wanda Nara fundaleu

El impactante relato de Wanda Nara al contar cómo fue que recibió el diagnóstico de leucemia

Wanda Nara estuvo el canal de streaming Olga, donde habló por primera vez sobre su diagnóstico de leucemia. La conductora describió el momento en que recibió la noticia: "A las cinco horas de hacerme los estudios, me llaman del laboratorio".

La mujer de Mauro Icardi relató cómo que el técnico que se comunicó con ella estaba nervioso al momento de darle la noticia, y su reacción fue inmediata: "Yo empiezo a llorar y a gritar. Mauro me dice: 'Debe ser porque le dijiste soy Wanda'".

Wanda Nara también compartió detalles sobre la incertidumbre y el miedo que experimentó. "Me fui a una clínica a repetir los estudios, me metieron en el tomógrafo y me dejan internada. '¿Qué tengo?', pregunté y nadie me decía nada. Creí que me quedaban 24 horas de vida. Estuve internada 3 días".

Embed

La botinera reveló que en ese momento comenzaron las sospechas sobre la leucemia, aunque no se lo confirmaron: "Se empezó a sospechar que podía llegar a ser leucemia pero nada me lo decía".

La situación fue aún más confusa cuando se enteró de su diagnóstico a través de los medios. "Prendí la tele y ahí Lanata decía que tenía leucemia, pero en la clínica no me decían nada. Si me daban a elegir, yo hubiese preferido no decirlo".

Wanda recordó que tuvo que hablar con sus hijos porque el tema estaba en todos los medios y, con el tiempo, todo se fue acomodando. "En casa la pasamos todos horrible. Mis hijos estaban preocupados. No sabía nada, pero les preguntaban en el colegio. Me levanté y les expliqué lo que pasaba".

Al finalizar, la conductora indicó que se somete a controles regulares para monitorear su salud: "Ahora tengo que hacerme análisis para los controles".