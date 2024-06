L-Gante y la China Suárez fueron captados a los besos: la filosa reacción de Wanda Nara

"Desde hoy me andan mandando esta imagen del video de L-Gante con La China queriendo instalar si pasará algo más entre ellos...Lo dudo, todo marketing y molestar", escribió la cuenta @gosssipeame al mostrar las apasionadas fotos.

l-gante china suarez

Las imágenes rápidamente se volvieron virales, y casualmente al mismo tiempo Wanda compartió un adelantó de su próxima canción y con un picante mensaje para Eugenia en la letra.

"Este tema grabamos el año pasado pensando en este verano Europeo y se llama IBIZA. ¿Te gusta copiarme mi amor?", escribió la mujer de Mauro Icardi con un jugado video al desnudo.

wanda nara te gusta copiarme

L-Gante reveló un dato fundamental sobre la relación que mantuvo con Wanda Nara: cómo empezó todo

Recientemente L-Gante visitó a Moria Casán en su programa vía streaming Picnic extraterrestre, donde habló sin filtro sobre cómo empezó su relación ¿sentimental? con Wanda Nara.

Frontal como siempre, Casán le consultó abiertamente si mantuvo un romance real con la esposa de Mauro Icardi. Y Elian Valenzuela no sólo le respondió sino que además reveló quién dio el primer paso. “Comencé a hablar con ella cuando estuve en Ibiza. Ese día me mandó una foto muy linda con la canción “Bar” que hice con Tini y ahí empezamos a hablar”, confió.

Wanda Nara y Lgante juntos.jpg

Pero como si eso no bastase para dar a entender que fue Wanda quien lo buscó, también relató cómo ocurrió el primer encuentro cara a cara. “Luego la conocí en un evento que hicieron en el Sheraton. Ella estaba sentada al lado mío, así que tuve la oportunidad de hablar, de conocerla bien”, explicó L-Gante.

En tanto, frente a la consulta de Moria de si Wanda le gustó desde el principio, Elian lanzó un "Y sí, obvio". Al tiempo que sobre si en algún momento pensó si Nara lo agarró "para vengarse de su marido por el escándalo que ella contó", L-Gante fue respondió humilde y sinceramente.

Lgante, Moria Casán y Tamara Petinato.jpg

"No, no creo que me haya apuntado a mí para eso", deslizó el intérprete de Perrito malvado, aunque aprovechó para pegarle al futbolista asegurando que “Fue algo más verdadero, más genuino. Yo no tengo los millones ni los músculos que tiene Mauro, ni nada de eso”.

“Fue impactante, ni siquiera me creían que había estado al lado de Wanda mis amigos, mis tíos, ni mis hermanos”, concluyó L- Gante después de Moria le plantease que "tal ve ella sintió algo muy genuino" con él.