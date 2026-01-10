Se aplazó el debut de Franco Colapinto en las primeras pruebas con el A526: cuál fue el contratiempo
La escudería francesa modificó su agenda original y postergó el rodaje del nuevo monoplaza en Barcelona, mientras crece la expectativa por el motor de Mercedes.
Se aplazó el debut Franco Colapinto en las primeras pruebas con el A526.
La escudería Alpine decidió posponer el estreno en pista del A526, su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1, que estaba previsto en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El equipo había planificado un rodaje privado para este domingo, pero modificó el cronograma a último momento, lo que abre interrogantes sobre los ensayos previos al inicio oficial de la pretemporada.
Según informó el portal español Grada 3, el aplazamiento no tuvo confirmación oficial. Sin embargo, versiones citadas por el periodista Jorge Peiró señalan que el retraso estaría vinculado a la entrega de información técnica de Mercedes, proveedor de la nueva unidad de potencia que Alpine utilizará desde este año. Fuentes cercanas al equipo indicaron que la primera toma de contacto con el A526 podría reprogramarse para la próxima semana, nuevamente en el trazado catalán.
La fecha exacta aún no fue comunicada por la estructura de Enstone. No obstante, Alpine mantiene la intención de probar el auto antes del 26 de enero, día en que comenzarán los test colectivos de la F1 en Barcelona. Otra ventana posible para un ensayo privado se ubica entre el 20 y el 22 de enero, también en el mismo circuito.
El retraso genera expectativa porque la transición a la motorización Mercedes supone un cambio técnico significativo para el equipo. El A526 será conducido por Franco Colapinto y Pierre Gasly, quienes aguardan el primer rodaje para evaluar el rendimiento de la nueva configuración.
Audi se adelantó y ya probó su auto 2026
Mientras Alpine ajusta su agenda, Audi estrenó su monoplaza R26 y se convirtió en la primera escudería en probar en pista un auto desarrollado bajo la nueva normativa técnica 2026. La sesión se realizó en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el marco de un shakedown autorizado por la FIA.
La jornada permitió recorrer hasta 200 kilómetros con un solo auto y neumáticos seleccionados por Pirelli, distintos a los de carrera. En el ensayo giraron Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, pilotos titulares de Audi para 2026.
En un comunicado, la escudería aclaró que el objetivo fue verificar el funcionamiento integral del vehículo, sin buscar tiempos de vuelta ni evaluar ritmo de carrera. El foco estuvo puesto en comprobar que todos los sistemas respondieran correctamente en condiciones reales.
Primeras pistas técnicas del R26
El canal de YouTube F1 a Todo Gas difundió imágenes del R26 en pista, que luego fueron replicadas por Audi en sus redes, con el auto cubierto por un esquema completamente negro, una práctica habitual para proteger secretos de diseño.
Un análisis preliminar del portal Motorsport detectó diferencias técnicas respecto a los modelos actuales: morro ligeramente elevado, alerón delantero con efecto de lavado —en línea con el objetivo de la FIA de controlar la estela— y autos más compactos. Para 2026, los monoplazas serán 100 mm más estrechos, con 200 mm menos de distancia entre ejes, y un peso mínimo de 770 kg, cifra que genera dudas en el paddock para el primer año del reglamento.
Entre otros cambios, se destaca la suspensión delantera de varillas de empuje,pontones laterales revisados y un alerón trasero con doble soporte inferior. El propulsor, si bien mantiene un sonido similar al actual, presentaría un tono levemente más fuerte al acelerar.
Qué cambia en la F1 2026 y el debate por los motores
La normativa 2026 introduce cambios profundos en la unidad de potencia, con igual protagonismo para los sistemas de combustión y eléctricos, modos de adelantamiento específicos y aerodinámica activa. Estos sistemas permitirán modificar en tiempo real los alerones delantero y trasero, optimizando velocidad en rectas y agarre en curvas, lo que podría alterar las estrategias de carrera.
En ese contexto, el motor Mercedes, que también utilizarán McLaren y Williams, abre un fuerte debate técnico, al punto de que se prevé una reunión entre ingenieros de los equipos hacia fines de enero.
Calendario de pretemporada
Barcelona: tests colectivos del 26 al 30 de enero.
Bahréin: dos tandas, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero.