Se aplazó el debut de Franco Colapinto en las primeras pruebas con el A526: cuál fue el contratiempo

RMIP7YPZAVBWXHZ54WH33R5LK4 Alpine pospuso las pruebas con el A526 (@AlpineF1Team)

Audi se adelantó y ya probó su auto 2026

Mientras Alpine ajusta su agenda, Audi estrenó su monoplaza R26 y se convirtió en la primera escudería en probar en pista un auto desarrollado bajo la nueva normativa técnica 2026. La sesión se realizó en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el marco de un shakedown autorizado por la FIA.

La jornada permitió recorrer hasta 200 kilómetros con un solo auto y neumáticos seleccionados por Pirelli, distintos a los de carrera. En el ensayo giraron Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, pilotos titulares de Audi para 2026.

audi-f1-team-rs26-concept-live-3 Audi estrenó su monoplaza R26 y se convirtió en la primera escudería en probar en pista.

En un comunicado, la escudería aclaró que el objetivo fue verificar el funcionamiento integral del vehículo, sin buscar tiempos de vuelta ni evaluar ritmo de carrera. El foco estuvo puesto en comprobar que todos los sistemas respondieran correctamente en condiciones reales.

Primeras pistas técnicas del R26

El canal de YouTube F1 a Todo Gas difundió imágenes del R26 en pista, que luego fueron replicadas por Audi en sus redes, con el auto cubierto por un esquema completamente negro, una práctica habitual para proteger secretos de diseño.

Un análisis preliminar del portal Motorsport detectó diferencias técnicas respecto a los modelos actuales: morro ligeramente elevado, alerón delantero con efecto de lavado —en línea con el objetivo de la FIA de controlar la estela— y autos más compactos. Para 2026, los monoplazas serán 100 mm más estrechos, con 200 mm menos de distancia entre ejes, y un peso mínimo de 770 kg, cifra que genera dudas en el paddock para el primer año del reglamento.

Entre otros cambios, se destaca la suspensión delantera de varillas de empuje, pontones laterales revisados y un alerón trasero con doble soporte inferior. El propulsor, si bien mantiene un sonido similar al actual, presentaría un tono levemente más fuerte al acelerar.

audi-r26 (1) Los cambios en los nuevos monoplazas.

Qué cambia en la F1 2026 y el debate por los motores

La normativa 2026 introduce cambios profundos en la unidad de potencia, con igual protagonismo para los sistemas de combustión y eléctricos, modos de adelantamiento específicos y aerodinámica activa. Estos sistemas permitirán modificar en tiempo real los alerones delantero y trasero, optimizando velocidad en rectas y agarre en curvas, lo que podría alterar las estrategias de carrera.

En ese contexto, el motor Mercedes, que también utilizarán McLaren y Williams, abre un fuerte debate técnico, al punto de que se prevé una reunión entre ingenieros de los equipos hacia fines de enero.

Calendario de pretemporada