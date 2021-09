Embed

Ante semejante éxito, estaba más que claro que habría una nueva temporada de La Voz Argentina, de la misma manera que sucederá con la tercera temporada de MasterChef Celebrity. Así, según revela la sección La Pavada del diario Crónica ya está confirmado el reality musical para 2022. Es más, la fecha de estreno sería el mes de marzo.

Ante esta situación, hoy por hoy el mayor problema son las agendas de los artistas que participaron como jurado, pero que al mismo tiempo aportaron mucho al show televisivo a pesar de que al principio se criticó mucho a los hermanitos Montaner. La idea es volver a contar con Lali Espósito, quien hasta el mes de febrero estará en Europa rodando la tercera temporada de Sky Rojo para Netflix; así como también Mau y Ricky , Soledad Pastorutti y Montaner padre. Es por que para que se cierre el equipo para el año próximo, sólo falta arreglar los números de los contratos.

Francisco Benítez papá.jpg Francisco Benítez se jugaba la final de La Voz Argentina, mientras su mujer comenzaba el trabajo de parto y a la pocas horas dio a luz a Ciro.

Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina, fue papá

El inetgrante del team de La Sole, Francisco Benítez, se consagró en el programa y, a las horas pocas, se enteró que su mujer dio a luz.

En el noche del domingo, Francisco Benítez se coronó campeón de la tercera edición de La Voz Argentina. El joven, oriundo de Colonia Tirolesa, Córdoba, se llevó el 44,3 por ciento de los votos y un premio de un millón de pesos.

Pero eso no fue todo. Este lunes, cerca del mediodía, el integrante del team de La Sole se enteró que su mujer, Rocío Ruiz, dio a luz a su hijo, Ciro Benítez.

historia Francisco Benítez.jpg Ciro Benítez junto a su mamá, presentado en sociedad por el flamante papá Francisco Benítez a través de una historia de Instagtam.

"El bebé y la mamá están muy bien", comentaron al aire en Cadena 3 de Córdoba al dar a conocer la noticia.

"Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes que estuvieron en el escenario. Yo no me considero un ganador. Todos los que estuvimos acá, todos, fuimos ganadores. Se lo quiero dedicar a mi familia y a todos los que me apoyaron", afirmó anoche Benítez al recibir el galardón de La Voz Argentina.

En la final, el muchacho de Colonia Tirolesa se lució con su versión de "Gracias a la vida", un tema de la cantante chilena Violeta Parra, que en nuestro país popularizó Mercedes Sosa.