Luisa Albinoni confirmó su romance con Carlos Menem

luisa albinoni.jpg Anoche Luisa Albinoni contó varios detalles de su relación con el ex presidente Carlos Menem, con el que mantuvo un fogoso romance.

“Che, entre nosotros, la comida de hoy es de Medio Oriente y vos tuviste un novio...” arrancó el conductor de MasterChef Celebrity para hacer hablar a la actriz. Fue en ese momento cuando Luisa Albinoni reconoció “Tuve algún acercamiento con un hombre importante”. Pero la charla siguió y ahondando en la relación con Carlos Menem, del Moro quiso saber “¿Cómo te llevabas con él?”. “Divinamente” fue la instintiva respuesta de ella. Así, cuando el conductor de Telefe fue a fondo y le deslizó “Fuiste pareja en su momento y fuiste amiga también...”, Albinoni aclaró tibiamente “Amiga, sí. Sobre todo amiga”.

De esta manera, cuando Santiago le pidió que le contase algún detalle de cómo era Menem, la participante de MasterChef no dudó en asegurar que "Era todo un caballero”, aunque reconoció pícara “Discutíamos mucho, nunca estábamos de acuerdo en política. Nos agarrábamos. Él lo arreglaba con los bombones: me los quería dar a mí, pero se los comía él que no podía”.