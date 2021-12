Mica Viciconte habló de su embarazo e hizo una impactante declaración

"Me fui a la radio a trabajar y en la tanda fui al baño, me hice el evatest y me dio positivo", dijo Mica Viciconte en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez.

Luego dijo que ya tiene pancita y que se le pasaron los malestares del principio del embarazo. "Ya salió la panza, no tengo ni cansancio ni dolor. Entreno con una profesora que me guía y está al lado mío", señaló.

Por último, habló de la familia que sueña conformar, junto a su pareja y las hijas de él. "Yo quería formar mi familia. Y mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano. Va a ser un lio porque somos un montón", dijo Mica Viciconte en Agarrate Catalina.

fabian cubero - mica viciconte.jpg

Los planes de Mica Viciconte y Fabián Cubero que incomodan a Nicole Neumann

A pocas semanas de anunciar que serán padres de Luca, Mica Viciconte y Fabián Cubero están pensando en dar un paso más para consolidar la pareja y mojarle la oreja a Nicole Neumann, la ex del futbolista. Lo cierto es que los tortolitos viven por estas horas su mejor momento, al concretar el sueño del bebé que venían planeando desde hace tiempo ya teniendo en cuenta que llevan juntos algo más de 4 años.

Y tal parece que la actual participante de MasterChef Celebrity tiene todo planeado. Si bien anoche contó en el reality culinario de Telefe que Luca "El primer año no va a tener cuarto, va a dormir con nosotros. Y en un año medio nos mudamos a un lugar que tenga un cuarto más", eso no es todo. Porque en realidad lo que están planificando es casarse. Si bien la idea sobrevolaba desde hace tiempo, así lo confirmó el periodista Guido Zaffora desde la pantalla de América en el programa que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño, 'Es por ahí'.

"¡Van a dar el ‘sí’! Mica está transitando el quinto mes de embarazo, sigue en la competencia de cocina. Fabián ya tiene tres hijas y ahora viene el varoncito: Luca. Ellos hace mucho tiempo que tenían ganas de dar el paso al altar. Nos ponemos muy contentos", anunció el periodista feliz de dar la noticia. Si bien Mica Viciconte y Fabián Cubero por el momento no hablaron al respecto, la realidad es que supieron guardar el secreto del embarazo bajo siete llaves hasta que se filtró. Lo mismo pasaría ahora.

Ésta será la primera boda para Mica Viciconte, mientras que será la segunda para Fabián Cubero quien se casó en 2008 con Nicole Neumann, con la que tuvo a sus 3 hijas -Indiana, Allegra y Sienna-. Y hablando de su ex, la modelo no tuvo la mejor reacción al enterarse que sus hijas tendrán un hermanito. Habrá que ver qué dice cuando sepa que se tienen planeado dar un paso más y pasar por el Registro Civil.