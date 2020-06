Préstamos ANSES julio: Cómo pedirlos y cuáles son los montos

ANSES: Ingreso Familiar de Emergencia ¿Desde cuándo y cómo se podrá saber si cobras los $10.000?

Los préstamos que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) son una herramienta muy utilizada por los beneficiarios, tanto por jubilados como por titulares de la Asignación Universal por Hijo o Asignación Familiar.

En julio, a no ser que se publique alguna normativa de cambio en los próximos días, todo volvería a la normalidad. Es decir, no habría más periodo de gracia, los jubilados podrían solicitar y beneficiaros de la AUH podrían acceder a más de un crédito siempre y cuando el monto no supere el 20% de su haber mensual.

Préstamos ANSES en julio ¿cómo funcionan?

Fin del periodo de gracia: Es decir que los que pidieron préstamos antes de marzo volverán a pagar las cuotas mensuales.

Jubilados podrán pedir préstamos: Con el retorno de la atención presencial de ANSES, los retirados podrán volver a pedir préstamos. Con el fin de evitar que los abuelos sean engañados o estafados, ANSES ha establecido que sólo pueden pedir préstamos de manera presencial.

Quienes quieran solicitar turnos ANSES deben saber que habrá que esperar que se atienda a todos los que tenían turnos pendientes para solicitar uno.

Se pueden pedir 2 préstamos a la vez: durante la pandemia, esta opción no estaba disponible. Las cuotas no deben superar el 20% de la prestación que se cobra por mes.

IMPORTANTE: estas condiciones pueden variar si la ANSES decide implementar la emergencia económica en el organismo como sucedió hasta junio.

Préstamos ANSES para Asignación Universal por Hijo

Requisitos

Ser mayor de 18 años

Tener menos de 75 años al momento de finalizar el crédito

Haber presentado la Libreta Familiar en los dos años anteriores

El hijo por el que se solicita el crédito debe tener menos de 18 años al momento de finalizar el mismo.

Los hijos con discapacidad por los que se solicita el crédito deben tener vigente el Certificado Único por Discapacidad (CUD).

Montos de los préstamos ANSES para AUH

Desde $1.000 hasta $12.000 en 24 o 36 cuotas por cada Asignación que cobre

La cuota no puede exceder el 20% del valor mensual de la Asignación

El crédito se deposita en la cuenta bancaria donde cobrás habitualmente dentro de los 5 días hábiles

Podés simular la cuota de tu crédito ingresando en Mi ANSES > Crédito ANSES > Simulador de cuotas

Si ya tenés un crédito y estás pagando las cuotas, podés consultar cuántas tenés pagadas ingresando en Mi ANSES > Crédito ANSES > Monto de mi cuota.

Cómo pedir un préstamo para AUH en ANSES

1) Ingresá a Mi ANSES

Ingresá a Mi ANSES. Si no tenés Clave de Seguridad Social podés crearla en el momento.

2) Actualizá tu información personal

Actualizá tu email, teléfono y domicilio en el apartado Información personal.

3) Pedí el crédito

Ingresá a la opción CRÉDITO ANSES > Solicitar préstamo desde el menú de la izquierda. Leé las condiciones del Crédito ANSES.

4) Completá tus datos

Completá el Trámite N°/Of. Ident. con el número que está en tu DNI tarjeta.

5) Completá monto y cuotas

Ingresá el monto del crédito, elegí la cantidad de cuotas y presioná Calcular para ver el detalle de las cuotas. Luego, presioná Continuar y seguí los pasos.

6) Aceptá las condiciones

Leé atentamente el contenido del formulario web y marcá los cuatro casilleros. Cuando completes este paso, presioná Aceptar para finalizar el trámite.

7) Finalizá la solicitud del crédito

Cuando cumplas estos pasos podrás ver la constancia del trámite finalizado. El préstamo se acreditará en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles de la solicitud.

Préstamos ANSES para jubilados y pensionados

Requisitos

Residir en el país

Tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito

Documentación necesaria

DNI

CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco o por cajero automático.

Montos de préstamos ANSES para jubilados y pensionados

Desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 36, 48 o 60 cuotas.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Podés simular la cuota de tu crédito ingresando en Mi ANSES > Crédito ANSES > Simulador de cuotas.

Si ya tenés un crédito y estás pagando las cuotas, podés consultar cuántas tenés pagadas ingresando en Mi ANSES > Crédito ANSES > Monto de mi cuota.

Cómo pedir un préstamo para jubilación o pensión en ANSES

El trámite para los titulares de jubilaciones y pensiones de ANSES es presencial con turno.

1) Reuní la documentación

Reuní la documentación necesaria. El trámite sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado, es decir, no puede hacerlo su apoderado. Las personas no videntes, analfabetas o imposibilitadas de firmar deben asistir junto a una persona de su confianza mayor de 18 años en carácter de testigo.

2) Turnos para préstamos ANSES

Sacá un turno para ser atendido eligiendo la opción Créditos Jubilados y Pensionados. En la oficina te indicarán el monto máximo que podés solicitar y la cantidad de cuotas. También podés pedir el turno llamando al 130.