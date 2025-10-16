Arcángel Jofiel: 5 signos bautizados por el rayo dorado de luz y sabiduría

El Arcángel Jofiel, conocido como el “ángel de la sabiduría”, está irradiando su rayo dorado en octubre 2025.
El Arcángel Jofiel ilumina con su rayo dorado a cinco signos del zodíaco. Descubrí cómo activar su energía de belleza, inspiración y claridad mental.
Su misión es elevar los pensamientos, embellecer la mente y devolver la alegría de vivir.
Estos son los 5 signos más iluminados por su energía y las prácticas para sintonizar con su luz.
Su nombre significa “Belleza de Dios”. El rayo dorado que porta disuelve pensamientos negativos y restaura la confianza y la claridad.
Cuando su energía se activa, mejora la concentración, la inspiración y la percepción de lo bello, dentro y fuera de uno mismo.
Leo: brillo interior
Jofiel guía a Leo a reconocer su luz sin compararse.
Meditá frente al sol o una vela dorada.
Escribí tres cosas lindas sobre vos cada día.
Géminis: claridad y foco
Su energía ordena la mente dispersa.
Hacé respiraciones profundas antes de decidir.
Visualizá una esfera dorada en tu cabeza.
Sagitario: inspiración creativa
Jofiel potencia la visión y el entusiasmo.
Anotá ideas nuevas y actuá sin miedo.
Rodeate de tonos amarillos o dorados.
Libra: belleza en el equilibrio
Ayuda a reconectar con el placer y la armonía.
Ordená tus espacios y agradecé lo que tenés.
Afirmá: “Todo en mi vida refleja belleza y equilibrio.”
Capricornio: confianza espiritual
Jofiel enseña que el éxito comienza en la mente.
Dedica minutos al día a visualizar tus metas cumplidas.
Encendé una vela amarilla o dorada.
Repetí:
“Arcángel Jofiel, ilumina mi mente y mi corazón. Que tu luz dorada guíe mis pensamientos hacia la alegría y la claridad.”
Sentí cómo esa luz desciende y te envuelve.