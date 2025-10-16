En vivo Radio La Red
Trends
Signos
octubre
ASTROLOGÍA

Arcángel Jofiel: 5 signos bautizados por el rayo dorado de luz y sabiduría

El Arcángel Jofiel ilumina con su rayo dorado a cinco signos del zodíaco. Descubrí cómo activar su energía de belleza, inspiración y claridad mental.

Arcángel Jofiel: 5 signos bautizados por el rayo dorado de luz y sabiduría

El Arcángel Jofiel, conocido como el “ángel de la sabiduría”, está irradiando su rayo dorado en octubre 2025.

Su misión es elevar los pensamientos, embellecer la mente y devolver la alegría de vivir.

Estos son los 5 signos más iluminados por su energía y las prácticas para sintonizar con su luz.

Qué representa el Arcángel Jofiel

Su nombre significa “Belleza de Dios”. El rayo dorado que porta disuelve pensamientos negativos y restaura la confianza y la claridad.

Cuando su energía se activa, mejora la concentración, la inspiración y la percepción de lo bello, dentro y fuera de uno mismo.

Arcángel Jofiel y el rayo dorado

Los 5 signos iluminados por Jofiel

Leo: brillo interior

Jofiel guía a Leo a reconocer su luz sin compararse.

  • Meditá frente al sol o una vela dorada.

  • Escribí tres cosas lindas sobre vos cada día.

Géminis: claridad y foco

Su energía ordena la mente dispersa.

  • Hacé respiraciones profundas antes de decidir.

  • Visualizá una esfera dorada en tu cabeza.

Arcángel Jofiel y el rayo dorado 2

Sagitario: inspiración creativa

Jofiel potencia la visión y el entusiasmo.

  • Anotá ideas nuevas y actuá sin miedo.

  • Rodeate de tonos amarillos o dorados.

Libra: belleza en el equilibrio

Ayuda a reconectar con el placer y la armonía.

  • Ordená tus espacios y agradecé lo que tenés.

  • Afirmá: “Todo en mi vida refleja belleza y equilibrio.”

Capricornio: confianza espiritual

Jofiel enseña que el éxito comienza en la mente.

  • Dedica minutos al día a visualizar tus metas cumplidas.

Arcángel Jofiel y el rayo dorado 3

Ritual del rayo dorado

  • Encendé una vela amarilla o dorada.

  • Repetí:

    “Arcángel Jofiel, ilumina mi mente y mi corazón. Que tu luz dorada guíe mis pensamientos hacia la alegría y la claridad.”

  • Sentí cómo esa luz desciende y te envuelve.

