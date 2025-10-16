El filoso comentario de Zaira Nara sobre el nuevo novio de Wanda, Martín Migueles: "Si fuera un..."

La conversación viró hacia otro personaje vinculado a Wanda: L-Gante. “¿Quién te gusta más: L-Gante o Migueles?”. Zaira recordó con simpatía el día que lo conoció: “Elián a mí me cayó muy bien, me sorprendió la vez que yo lo conocí. Lo conocí comiendo frutita cortada, tipo un kiwi y una naranja, y me quedé sorprendida. Creo que yo estaba con Facu (Pieres) el día que lo conocí a Elián. Los dos nos quedamos sorprendidos”.

Además, reveló una curiosa dinámica familiar: “Yo tengo una técnica con mi hermana, que todavía mi mamá no la pudo agarrar. A mi hermana, donde vos le decís: ‘No vayas ahí’, ella va ahí”. Y cerró el tema con una frase contundente: “Pero me cae bien Migueles”.

La charla tomó otro rumbo cuando Yanina le preguntó por su ex, Facundo Pieres, y los rumores que lo vinculan con Gabriela Sari. “Tu ex estaría empomándose a Gaby Sari. ¿Qué te pasó con eso?”, disparó sin filtro. Zaira respondió: “La foto que pusieron éramos dos almas”. Rodrigo Bar quiso saber si creía que Sari era parecida a ella, y Zaira contestó: “No, eso es horrible decir. Mirá si terminan teniendo una relación y uno dice: 'Eran iguales'. No, pero la foto que pusieron tus productores, reverendos, hijos de mil, estábamos muy parecidas”.

A pesar de todo, Zaira dejó en claro que no guarda rencores: “Yo quiero que él sea feliz”. Pero Yanina insistió: “¿No querés volver con él, no? Pobre, Facu quiere volver. Te sigue escribiendo, ¿no? Yo sé”. La modelo cerró el tema con elegancia: “Basta, basta, basta. No, tenemos muy buen vínculo. Cada tanto hay una comunicación”.

¿Qué dijo Gabriela Sari sobre su supuesto romance con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara?

Días atrás, Yanina Latorre sorprendió a todos en Sálvese Quien Pueda (América TV) al revelar un nuevo romance que estaría comenzando entre Facundo Pieres, ex de Zaira Nara, y la actriz Gabriela Sari. La noticia generó revuelo en el mundo del espectáculo.

Según relató la conductora, todo habría comenzado con un intercambio de miradas en un reconocido restaurante porteño. Luego, los gestos virtuales en redes sociales marcaron el inicio de una conexión que terminó con un encuentro en un popular boliche de la noche porteña.

"Se conocieron en Gardiner, se miraron. Se miraron toda la noche. Llegó a la casa, ella le clavó un like, no se seguían, y él le empezó a hablar por mensajes, hasta que se encontraron en Tequila", detalló Latorre, dejando en claro cómo se habría dado el acercamiento.

Más tarde, en Pasó en América, Gabriela Sari habló sobre cómo conoce a Pieres y qué tipo de relación tienen. En medio de la charla, Natalie Weber lanzó: "¿Y cuándo se sueltan los ex?", mientras que Sabrina Rojas fue más directa y le preguntó: "Gabi Sari recién separada, ¿cuándo se suelta?". Con una sonrisa, la actriz escuchó cómo la conductora retomaba la información de Yanina: "En SPQ Yanina Latorre dijo que Gabriela Sari está saliendo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira Nara. A mí me gusta la pareja. ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?".

Ante la consulta, Sari aclaró: "Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar de boliche, Tequila, y quizás nos encontramos ahí, pero no hay nada... Tenemos gente común y tenemos buena onda".

Cuando le preguntaron si le parecía atractivo el polista, la actriz no dudó: "Es fachero, sí". Rojas quiso saber si aceptaría salir con él, y Sari respondió con sinceridad: "No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo… Somos seres sociales, no es que no hablás, no bailas con personas".

Finalmente, le consultaron por otra fiesta en la que también estuvo presente Pieres, y sobre si se había ido con él. La actriz aclaró: "Fui a la fiesta pero de ahí me fui con amigas a Tequila. A él (Pieres) lo vi en Tequila, pero de Tequila también me fui con las chicas".