Coti Romero recuperó la sonrisa luego de atravesar un episodio que la atormentaba: "¡Volvi!"

En los últimos meses, el Gobierno porteño tomó una serie de medidas contra el juego clandestino online y la ludopatía infantil y a principios de octubre Meta, propietaria de la red social Instagram, le suspendió el perfil a Romero por publicitar plataformas que captan apuestas de juegos de azar de manera ilegal.

Qué dijo Coti Romero sobre la suspensión de su cuenta

Coti Romero se dirigió a sus seguidores con un pedido urgente de ayuda tras perder el acceso a su cuenta de Instagram, que es su principal fuente de ingresos. La exparticipante de Gran Hermano explicó la situación en un video publicado en TikTok (@cotyrommero), donde reconoció que el cierre de su perfil se debió a la promoción de plataformas de apuestas ilegales.

“¡Hola, mi gente! ¿Cómo andan? Este es un pedido a la solidaridad porque acabo de perder mi cuenta de Instagram que es mi fuente principal de ingresos, es mi trabajo. Me puse re mal, porque lamentablemente es por hacer los juegos que todos ya sabemos que están mal”, contó.

En su relato, Coti admitió que estaba al tanto de los riesgos: “Yo sabía que estaba mal y sabía que me estaba arriesgando a eso, pero era lo que más pagaba y yo tenía que mantenerme acá en Buenos Aires”. Y a pesar de la situación, dejó en claro su arrepentimiento: “Aprendí por las malas, no lo voy a hacer más”.

La pérdida de su cuenta generó una gran angustia en la influencer. “Estoy muy desesperada, anoche estuve llorando, estuve mal y encima tengo que rendir todas estas semanas”, reveló. Ante esto, creó un segundo perfil en Instagram (@cotyrommero1) para mantener contacto con su comunidad mientras intenta recuperar el principal.

Coti realizó un pedido masivo de ayuda a sus seguidores: "Por favor, ayúdenme a recuperarla". Además, explicó el procedimiento que deberían seguir: "Lo único que tienen que hacer, literalmente, es escribirle a Meta y poner: ‘Hola, por favor pedimos que recuperen la cuenta de Coty Romero. Por favor, yo también me estoy moviendo como puedo para lograrlo porque me paso ayer, a las 17 hs y entré en shock’".

"Entre más lo hagan, mejor, lo importante es insistir porque en algún momento lo van a tener que leer", destacó que recibir apoyo de usuarios con cuentas verificadas aumenta las posibilidades de recuperar su perfil:

Ante la posibilidad de tener que empezar de cero, Coti mostró su preocupación por reconstruir su base de seguidores y continuar con su trabajo: “Quien se dedica a esto sabe lo difícil que es que te pase algo así aunque si hay que volver a empezar de cero...se empezará”.

Finalmente, dejó un mensaje emotivo y esperanzador para su comunidad: "Aunque me duele porque son años y años, yo venía trabajando ahí desde mucho antes de entrar a Gran Hermano. Entonces, no quiero perder eso ni los contactos que tenía ahí así que por favor, ayúdenme con eso. No voy a dejar de insistir porque tengo que recuperar mi cuenta".