Policiales
Femicidio
Córdoba
Impactante

La fuerte frase de Pablo Laurta sobre el doble femicidio en Córdoba: "Yo fui a..."

El acusado por los asesinatos de su ex pareja, de su ex suegra y del remisero, habló con la prensa cuando lo trasladaban tras la audiencia en la que le dictaron 120 días de prisión preventiva.

Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina, su ex suegra Mariel Zamudio en Córdoba y el remisero Martín Palacio, en Concordia, Entre Ríos, volvió a hablar. En un breve ida y vuelta con la prensa este jueves, el imputado lanzó una frase que podría marcar su estrategia judicial: “Yo fui a rescatar a mi hijo”.

El entrenamiento especial que hizo Pablo Laurta para cometer el doble femicidio que estremeció al país

El comentario se produjo al salir custodiado de los Tribunales de Concordia, en Entre Ríos, donde la Justicia le dictó 120 días de prisión preventiva por otro delito: el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, ocurrido apenas horas antes de los femicidios.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Gabriela Seró, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie y ordenó que Laurta permanezca detenido por cuatro meses mientras avanza la investigación. Está imputado por homicidio criminis causa, acusado de matar al chofer con el fin de robarle el vehículo que luego utilizó para escapar.

Laurta se había presentado el miércoles ante la fiscalía y se negó a declarar. Antes de la audiencia, fue sometido a un examen mental y médico obligatorio, como establece la ley para los delitos con penas superiores a 10 años.

En las próximas horas, el acusado será trasladado a Córdoba, donde deberá ser indagado por el doble femicidio de Giardina y Zamudio. También será sometido a nuevos estudios psiquiátricos, según lo indicado en el artículo 34 del Código Penal, para determinar si presenta alteraciones mentales o conciencia del hecho.

Las otras frases del acusado

No es la primera vez que Laurta habla públicamente. Durante su traslado desde Gualeguaychú a Concordia, ya había pronunciado una frase similar ante las cámaras: “Todo fue por justicia”, dijo a Canal 9 Litoral, antes de que los efectivos cerraran la puerta del vehículo policial.

Pablo Laurta en la audiencia donde se le dict&oacute; la preventiva.&nbsp;

Pablo Laurta en la audiencia donde se le dictó la preventiva.

Ambas declaraciones —“Todo fue por justicia” y “Fui a rescatar a mi hijo”— podrían formar parte de una estrategia discursiva que el acusado buscaría sostener de cara a los próximos juicios.

Volvió a hablar la madre de Laurta

Desde Canelones, Uruguay, Estrella Laurta Varela, madre del acusado, volvió a hablar en diálogo con A24 y expresó su conmoción por los crímenes: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié. No lo pienso ir a ver más”.

Conmovida, la mujer aseguró que la situación le resulta “inimaginable”: “Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parecen ajenas, y hoy no es ajeno: es en carne propia. Mi hijo no me dejó acercarme a él y a mi nieto cuando vivieron en Uruguay, no tenía relación con él ya desde antes”.

Estrella también habló sobre su nieto, hijo de Luna y Pablo: “Hoy mi nieto está solo en el mundo. Está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a las dos. Ojalá lo pueda criar una familiar de la madre”.

Finalmente, volvió reconocer que hacía mucho tiempo no tenía contacto con su hijo y que la relación entre ambos no era buena y descartó que haya sido abusado por su padre en la infancia: "Esa es una historia que se inventó para justificarse, eso nunca pasó", reconoció.

