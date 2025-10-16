La fuerte frase de Pablo Laurta sobre el doble femicidio en Córdoba: "Yo fui a..."

Embed

En las próximas horas, el acusado será trasladado a Córdoba, donde deberá ser indagado por el doble femicidio de Giardina y Zamudio. También será sometido a nuevos estudios psiquiátricos, según lo indicado en el artículo 34 del Código Penal, para determinar si presenta alteraciones mentales o conciencia del hecho.

Las otras frases del acusado

No es la primera vez que Laurta habla públicamente. Durante su traslado desde Gualeguaychú a Concordia, ya había pronunciado una frase similar ante las cámaras: “Todo fue por justicia”, dijo a Canal 9 Litoral, antes de que los efectivos cerraran la puerta del vehículo policial.

pablo-laurta-en-la-audiencia-donde-se-le-dicto-la-preventiva-foto-tn-Z72MQXTZYZEC7NJVDHSWSRAOLY (1) Pablo Laurta en la audiencia donde se le dictó la preventiva.

Ambas declaraciones —“Todo fue por justicia” y “Fui a rescatar a mi hijo”— podrían formar parte de una estrategia discursiva que el acusado buscaría sostener de cara a los próximos juicios.

Volvió a hablar la madre de Laurta

Desde Canelones, Uruguay, Estrella Laurta Varela, madre del acusado, volvió a hablar en diálogo con A24 y expresó su conmoción por los crímenes: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié. No lo pienso ir a ver más”.

Conmovida, la mujer aseguró que la situación le resulta “inimaginable”: “Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parecen ajenas, y hoy no es ajeno: es en carne propia. Mi hijo no me dejó acercarme a él y a mi nieto cuando vivieron en Uruguay, no tenía relación con él ya desde antes”.

Estrella también habló sobre su nieto, hijo de Luna y Pablo: “Hoy mi nieto está solo en el mundo. Está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a las dos. Ojalá lo pueda criar una familiar de la madre”.

Finalmente, volvió reconocer que hacía mucho tiempo no tenía contacto con su hijo y que la relación entre ambos no era buena y descartó que haya sido abusado por su padre en la infancia: "Esa es una historia que se inventó para justificarse, eso nunca pasó", reconoció.