La gran oportunidad de Boca: qué necesita para meterse en la Copa Libertadores 2026

Más allá del aspecto numérico, la victoria ante Estudiantes significó mucho en lo anímico. El equipo mostró carácter para revertir un partido complicado y consolidó su levantada futbolística en un momento clave del semestre.

Cómo quedó la tabla anual y quiénes ya tienen su lugar asegurado

Con la derrota de Estudiantes y la victoria de Boca, Rosario Central se mantiene como líder absoluto de la tabla general de la temporada. El conjunto rosarino ya aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y también su presencia en la próxima Supercopa Internacional.

Por detrás, Boca se ubica como principal escolta, mientras que River, Argentinos Juniors y Estudiantes completan los puestos de vanguardia. Sin embargo, la diferencia entre el segundo y el quinto lugar es mínima, por lo que cualquier tropiezo puede cambiar el escenario de cara al cierre del Clausura.

La definición promete ser apasionante: a tres fechas del final, cada punto puede marcar la diferencia entre cumplir el objetivo o tener que conformarse con la Copa Sudamericana.

Los desafíos que se vienen para el equipo de Úbeda

Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento desde que asumió el cargo. Su Boca ganó solidez defensiva, encontró variantes ofensivas y, sobre todo, volvió a mostrar espíritu competitivo en los momentos decisivos.

Con el Superclásico en el horizonte y la posibilidad de asegurar la clasificación a la Libertadores, el Xeneize afronta una semana determinante. La Bombonera se prepara para una fiesta que, dependiendo del resultado, podría marcar el cierre de una etapa o el inicio de otra con la mira puesta en volver a ser protagonista en el continente.