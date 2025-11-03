En vivo Radio La Red
TRAS LA VICTORIA ANTE ESTUDIANTES

La gran oportunidad de Boca: qué necesita para meterse en la Copa Libertadores 2026

Boca logró un triunfo clave en La Plata y quedó muy cerca de cumplir su principal objetivo del año. Cómo quedó en la tabla anual, qué resultados necesita y qué puede pasar en el Superclásico ante River.

La formación de Boca vs. Estudiantes (Fotobaires)

Boca consiguió un triunfo fundamental en su visita a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Con un agónico gol de penal de Miguel Merentiel en el cierre del partido, el equipo de Claudio Úbeda se impuso por 2-1 y dio un paso clave rumbo a la clasificación a la Copa Libertadores 2026, el gran objetivo que se trazó el club para este tramo final de la temporada.

Claudio Úbeda
image

La victoria le permitió al conjunto de la Ribera consolidarse en el segundo puesto de la tabla anual, con cuatro puntos de ventaja sobre River. En tanto, Boca le sacó cinco unidades de diferencia a Argentinos Juniors, el primer equipo que por ahora se ubica fuera de la zona de clasificación al máximo certamen continental.

Qué necesita Boca para asegurar su lugar en la Libertadores 2026

El panorama es alentador para los dirigidos por Úbeda. Si logra un triunfo en la próxima fecha —nada menos que en el Superclásico ante River— podría sellar de manera definitiva su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El Xeneize necesita terminar la próxima jornada con más de tres puntos de ventaja sobre los equipos que se encuentran actualmente en zona de Copa Sudamericana. En otras palabras, una victoria ante su clásico rival podría garantizarle el boleto directo al certamen continental, sin depender de otros resultados.

Más allá del aspecto numérico, la victoria ante Estudiantes significó mucho en lo anímico. El equipo mostró carácter para revertir un partido complicado y consolidó su levantada futbolística en un momento clave del semestre.

Cómo quedó la tabla anual y quiénes ya tienen su lugar asegurado

Con la derrota de Estudiantes y la victoria de Boca, Rosario Central se mantiene como líder absoluto de la tabla general de la temporada. El conjunto rosarino ya aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y también su presencia en la próxima Supercopa Internacional.

Por detrás, Boca se ubica como principal escolta, mientras que River, Argentinos Juniors y Estudiantes completan los puestos de vanguardia. Sin embargo, la diferencia entre el segundo y el quinto lugar es mínima, por lo que cualquier tropiezo puede cambiar el escenario de cara al cierre del Clausura.

La definición promete ser apasionante: a tres fechas del final, cada punto puede marcar la diferencia entre cumplir el objetivo o tener que conformarse con la Copa Sudamericana.

Los desafíos que se vienen para el equipo de Úbeda

Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento desde que asumió el cargo. Su Boca ganó solidez defensiva, encontró variantes ofensivas y, sobre todo, volvió a mostrar espíritu competitivo en los momentos decisivos.

Con el Superclásico en el horizonte y la posibilidad de asegurar la clasificación a la Libertadores, el Xeneize afronta una semana determinante. La Bombonera se prepara para una fiesta que, dependiendo del resultado, podría marcar el cierre de una etapa o el inicio de otra con la mira puesta en volver a ser protagonista en el continente.

