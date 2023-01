Abandonó a su perra de 14 años en el aeropuerto porque no podía llevarla en el avión

El descargo de la dueña

Ante esta situación, un trabajador de la aerolínea en la que debía viajar la mujer alertó a la fundación Furbabies Animal Rescue, que rápidamente encontró a una persona que se hizo cargo del perro hasta poder encontrarle un nuevo hogar.

Beagle_aeropuerto.jpg

La mujer, por su parte, pidió no ser identificada, pero buscó aclarar que bajo ningún aspecto abandonó a su mascota. “No fue abandonada en el aeropuerto. La entregué”, dijo la dueña de este animal, y aseguró que no habría dejado al perro si no estuviera en buenas manos.

Mientras desde Furbabies buscan un nuevo y definitivo hogar para esta perrita, la misma fundación comenzó una campaña para recaudar fondos y así poder curarle una infección dental. El costo del procedimiento se calcula en 1.000 dólares.