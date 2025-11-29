ABL 2026 en Ciudad: quiénes estarán exentos de pagarlo y cómo hacer el trámite

Propiedad: debe ser única y permanente , sin considerar inmuebles adicionales .

Valuación Fiscal Homogénea (VFH): hasta $48,5 millones según el Gobierno de la Ciudad , con referencia de hasta $40 millones según Ley Tarifaria 2025 .

Ingresos: los jubilados y pensionados deben percibir hasta cuatro jubilaciones mínimas, es decir $1.038.095 a diciembre de 2024.

Para las personas con discapacidad, solo se consideran los dos primeros requisitos (vivienda única y valuación fiscal).

Importante: a diferencia del esquema anterior, donde la exención podía ser parcial (25%, 50%, 75% o 100%), ahora quienes cumplen los requisitos reciben automáticamente la exención del 100% del ABL.

Cómo realizar el trámite

abl

El trámite es gratuito y puede hacerse de tres formas:

Online: a través del sitio web de AGIP (https://www.agip.gob.ar/)

Por mail: mediante el Sistema de Tickets (SiT) , sin necesidad de concurrir a la Sede Central ni a delegaciones comunales .

Presencial: con turno previo en las delegaciones AGIP, siguiendo las instrucciones de la web del Gobierno de la Ciudad.

Documentación necesaria

DNI del beneficiario

Último recibo de jubilación o pensión

Título de propiedad o contrato de locación vigente

Formulario de solicitud de exención

Recordatorio: si alguien se desuscribió de los mails oficiales, debe comunicarse con el 147 para indicar un correo alternativo y recibir la confirmación de turno.

Quienes ya figuren como beneficiarios verán la exención aplicada automáticamente durante 2026, mientras que los nuevos solicitantes deberán completar la acreditación anual según la normativa vigente.