El inesperado cruce de Adrián Suar y Araceli González ante Toto Kirzner: "Que seca"

La charla continuó cuando Suar decidió llevar la conversación hacia un recuerdo compartido con su expareja. El productor quiso saber si efectivamente ambos habían tomado clases de cocina juntos, aunque la respuesta inicial de González fue contundente: “ Yo no me acuerdo. ¡Dame data! ”.

A partir de la pregunta, la actriz comenzó a reconstruir aquel momento y finalmente logró recordar dónde habían realizado las clases. “Ah, fuimos al ABC del Gato Dumas. Nos hacían hacer la entrada, la comida principal, el postre y tomábamos vino mientras cocinábamos”.

La conversación siguió entre recuerdos familiares y bromas, hasta que Toto quiso saber cómo era Suar a la hora de cocinar. Sin embargo, la charla terminó abruptamente cuando Araceli dejó de participar. “Cortó mamá. Estaba muy dormida”, expulpó.

Cómo fue la reconciliación de Adrián Suar y Araceli González

En agosto, Araceli González contó cómo fue el proceso que permitió recomponer su relación con su expareja, Adrián Suar. La actriz se refirió al acercamiento durante el estreno de Sottovoce y explicó que la reconciliación fue el resultado de un proceso que llevó tiempo.

La actriz destacó especialmente el rol que tuvo su decisión de dar el primer paso para dejar atrás los conflictos y recuperar el diálogo. "Por suerte estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia. Yo di el primer paso, yo lloro y avanzo, es así. Es un trabajo de muchos años, no fue de golpe", detalló, dejando en claro que el acercamiento no ocurrió de manera repentina.

González también recordó uno de los momentos que considera fundamentales dentro de este nuevo vínculo familiar: un encuentro que compartió junto a Suar y su hijo, Toto Kirzner. "Es un momento muy lindo, tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos. En lo personal tomé la iniciativa por mi hijo, no quiero más preguntas incómodas para él en su vida", explicó la actriz.