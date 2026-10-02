A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN FAMILIA

El inesperado cruce de Adrián Suar y Araceli González ante Toto Kirzner: "Que seca"

Adrián Suar y Araceli González mantuvieron una conversación telefónica ante la atenta mirada de Toto Kirzner y, durante el intercambio, recordaron un episodio de cuando estaban en pareja.

2 oct 2026, 19:20
El inesperado cruce de Adrián Suar y Araceli González ante Toto Kirzner: Que seca

El inesperado cruce de Adrián Suar y Araceli González ante Toto Kirzner: "Que seca"

El inesperado cruce de Adrián Suar y Araceli González ante Toto Kirzner: Que seca

El inesperado cruce de Adrián Suar y Araceli González ante Toto Kirzner: "Que seca"

La visita de Adrián Suar a Olga tuvo un momento inesperado cuando el productor se comunicó en vivo con Araceli González, justo durante la semana en la que Toto Kirzner estuvo al frente de Sería Increíble. El particular intercambio entre los padres del conductor generó varias situaciones desopilantes y tuvo a su hijo como intermediario.

Antes de que Araceli atendiera, Suar decidió advertirle a Toto sobre lo que podía suceder durante la conversación. “Ojo con lo que va a decir, porque tu mamá puede decir cualquier cosa ”, alertó entre risas.

Leé también

Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de una nueva película

Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de una nueva película. (Fotos: Archivo)

Finalmente, González explicó por qué había recibido el llamado con cierta preocupación y contó cómo fue su reacción al descubrir quién estaba del otro lado: “Chicos, me asusté mucho, me pegó un cagazo, me llamó una chica, Mariana. Después veo a Toto y digo, ¿qué pasó? “.

Cuando Suar tomó la palabra para saludarla, Araceli respondió de manera breve: “Hola, Adrián ”. La particular respuesta provocó la reacción del productor, quien la calificó de “seca”, mientras que Toto intentó justificar a su madre y aseguró que estaba “dormida”.

La charla continuó cuando Suar decidió llevar la conversación hacia un recuerdo compartido con su expareja. El productor quiso saber si efectivamente ambos habían tomado clases de cocina juntos, aunque la respuesta inicial de González fue contundente: “ Yo no me acuerdo. ¡Dame data! ”.

A partir de la pregunta, la actriz comenzó a reconstruir aquel momento y finalmente logró recordar dónde habían realizado las clases. “Ah, fuimos al ABC del Gato Dumas. Nos hacían hacer la entrada, la comida principal, el postre y tomábamos vino mientras cocinábamos”.

La conversación siguió entre recuerdos familiares y bromas, hasta que Toto quiso saber cómo era Suar a la hora de cocinar. Sin embargo, la charla terminó abruptamente cuando Araceli dejó de participar. “Cortó mamá. Estaba muy dormida”, expulpó.

Cómo fue la reconciliación de Adrián Suar y Araceli González

En agosto, Araceli González contó cómo fue el proceso que permitió recomponer su relación con su expareja, Adrián Suar. La actriz se refirió al acercamiento durante el estreno de Sottovoce y explicó que la reconciliación fue el resultado de un proceso que llevó tiempo.

La actriz destacó especialmente el rol que tuvo su decisión de dar el primer paso para dejar atrás los conflictos y recuperar el diálogo. "Por suerte estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia. Yo di el primer paso, yo lloro y avanzo, es así. Es un trabajo de muchos años, no fue de golpe", detalló, dejando en claro que el acercamiento no ocurrió de manera repentina.

González también recordó uno de los momentos que considera fundamentales dentro de este nuevo vínculo familiar: un encuentro que compartió junto a Suar y su hijo, Toto Kirzner. "Es un momento muy lindo, tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos. En lo personal tomé la iniciativa por mi hijo, no quiero más preguntas incómodas para él en su vida", explicó la actriz.

RS Fotos

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Adrián Suar Araceli González Toto Kirzner

Lo más visto