¡Atención!

Advierten sobre los problemas de salud que podríamos tener los argentinos con el cambio de horario

Alerta por el impacto inminente en nuestra salud que podría generar el nuevo huso horario, sería muy grave. Enterate.

Advierten sobre los problemas de salud que podríamos tener los argentinos con el cambio de horario

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que busca modificar el huso horario oficial de la Argentina, reduciendo una hora al sistema actual. La iniciativa, que aún debe pasar por el Senado, podría implementarse en los próximos días y, de concretarse, toda la población deberá adelantar sus relojes una hora.

Un cambio en la rutina cotidiana que podría traer consecuencias importantes para la salud, la economía y la vida social de millones de argentinos.

Aunque en otros países el cambio estacional de hora se ha utilizado durante décadas, especialistas advierten que la Argentina no está preparada para una modificación tan brusca en su huso horario. Entre los principales inconvenientes que se mencionan se encuentran: el trastornos del sueño.

Los médicos explican que modificar artificialmente el reloj biológico genera una especie de “jet lag social”. Muchas personas podrían sufrir insomnio, falta de concentración y fatiga, especialmente en la primera semana de adaptación.

Los estudios internacionales muestran que los cambios de hora aumentan la irritabilidad, los niveles de estrés y, en casos más graves, pueden profundizar cuadros de ansiedad o depresión.

Al disminuir la calidad del sueño, se incrementa el riesgo de accidentes viales y laborales. Incluso, estadísticas de la Organización Mundial de la Salud señalan que en los días posteriores a un cambio horario aumentan los infartos y los problemas cardiovasculares.

Si bien la medida busca un ahorro energético, los especialistas advierten que el costo puede ser mayor: disminución en la productividad laboral, mayor ausentismo y menor rendimiento escolar.

Al modificar su huso horario, la Argentina se desalinearía de países con los que mantiene intercambios comerciales y financieros, generando complicaciones en vuelos, operaciones bancarias, reuniones virtuales y mercados internacionales.

El argumento central detrás de la propuesta es reducir el consumo energético, aprovechando mejor la luz solar y así bajar los costos de electricidad en los hogares y en la industria. Sin embargo, muchos expertos consideran que este beneficio es menor comparado con los riesgos que se generan en otros ámbitos.

El proyecto ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y será tratado en el Senado. De aprobarse, la medida podría implementarse rápidamente, obligando a adelantar una hora en todos los relojes del país.

