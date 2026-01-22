Alarma por el aumento de casos de sífilis en Argentina: cuáles son los síntomas y cómo detectarlos a tiempo

En 2025, los diagnósticos en este sector pasaron de una mediana de 11.396 casos a 12.532, lo que implica un incremento del 10% en apenas un año. Este escenario eleva el riesgo de sífilis congénita, una condición grave pero evitable si la infección se detecta y trata a tiempo durante el embarazo.

Qué es la sífilis y cómo se contagia

sífilis

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Treponema pallidum. Se contagia principalmente a través de relaciones sexuales sin preservativo, ya sean vaginales, anales u orales. También puede transmitirse por contacto directo con lesiones que muchas veces no generan dolor ni molestias visibles.

Además, puede pasar de la madre al hijo durante el embarazo o el parto, lo que refuerza la importancia de los controles prenatales y el testeo oportuno.

Síntomas para detectar la sífilis

sifilis

Uno de los principales problemas de la sífilis es que no siempre presenta síntomas evidentes, especialmente en sus primeras etapas. Cuando aparecen, pueden variar según el estadio de la infección:

Fase primaria : lesión pequeña e indolora en la zona de contacto.

Fase secundaria : erupciones en la piel, fiebre, ganglios inflamados, malestar general.

Fase latente : no hay síntomas, pero la infección continúa activa.

Fase avanzada: puede afectar órganos vitales como el corazón, el sistema nervioso o el cerebro.

Cómo se detecta la sífilis

sífilis

La sífilis se detecta a través de un análisis de sangre, un estudio sencillo que permite diagnosticar la infección incluso cuando no hay síntomas. Con una sola muestra también es posible tamizar sífilis, VIH y hepatitis B, lo que facilita la detección temprana de las principales infecciones de transmisión sexual.

En el caso de las mujeres embarazadas, este control forma parte de los estudios prenatales obligatorios y resulta clave para prevenir la transmisión al bebé y evitar complicaciones.

Prevención y tratamiento

Las autoridades sanitarias insisten en que la sífilis es una infección curable si se detecta a tiempo. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el retraso en el diagnóstico puede provocar complicaciones graves y evitables.

Las principales recomendaciones incluyen: