Cuenta regresiva: cuándo debe entregar Lionel Scaloni la lista de convocados para el Mundial 2026

Estos plazos obligan al cuerpo técnico a avanzar en definiciones mientras el equipo continúa en competencia y con futbolistas que llegan desde distintas ligas del mundo.

Cómo influye la preparación previa en la decisión final

En este contexto, los amistosos cumplen un rol clave. Los partidos de la fecha FIFA y los posibles ensayos previos al debut serán determinantes para evaluar rendimientos individuales y ajustar detalles en la lista.

Además, la logística del viaje también empieza a tomar forma. La idea inicial es que el plantel se reúna en Kansas entre el 28 y 29 de mayo, apenas horas después del cierre de la lista definitiva, para iniciar la concentración.

En la previa al torneo, podrían concretarse amistosos ante Serbia (el 6 de junio en Texas) y Honduras (el 9 en Alabama), aunque estos encuentros aún no tienen confirmación oficial.

¿Puede haber cambios en la lista después de ser presentada?

Uno de los puntos que analiza el cuerpo técnico tiene que ver con la conformación de la delegación. Existe la posibilidad de que no viajen únicamente los 26 elegidos, sino también algunos futbolistas como alternativas, pensando en imprevistos de último momento.

La experiencia reciente juega un papel importante. Antes del último Mundial, las bajas de Joaquín Correa y Nicolás González obligaron a realizar cambios de urgencia con el ingreso de Ángel Correa y Thiago Almada.

En ese sentido, el reglamento de FIFA contempla situaciones excepcionales. Ante lesiones u otros inconvenientes posteriores a la entrega de la lista, el ente rector puede evaluar cada caso y habilitar modificaciones.

Con fechas definidas y el margen cada vez más corto, Scaloni entra en la etapa final de una decisión clave. La lista del Mundial no solo marcará el cierre de un proceso, sino también el punto de partida para defender el título en el escenario más exigente del fútbol internacional.