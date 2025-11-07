La foto de Franco Colapinto a caballo con la indirecta más punzante para la China Suárez

Franco Colapinto causó un enorme revuelo en las redes sociales al subir una imagen en medio de sus días de descanso en Brasil con un detalle muy curioso que no pasó inadvertido.
En medio de sus vacaciones desde Brasil, el piloto Franco Colapinto compartió una curiosa imagen con un detalle que causó enorme revuelo y se lo vinculó a un palito a la China Suárez.
El piloto argentino de Fórmula 1 de la escudería Alpine, quien renovó su contrato para el 2026, mostró una imagen montando un caballo justo unas horas después de que la China Suárez compartió una imagen adelanto de una escena de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, serie de Disney+ que la tiene como protagonista y que se estrena el miércoles 19 de noviembre.
No conforme con esa particular coincidencia, hubo otro detalle que llamó más la atención de sus seguidores en Instagram: la particular musicalización con la que acompañó la publicación.
Franco Colapinto eligió la canción de Wanda Nara, O bicho vai pegar, cuyo videoclip fue grabado en Brasil, y los internautas lo tomaron como una picante indirecta a la China Suárez, con quien estuvo relacionado a fines de 2024 tras encontrarse en Madrid, y a los pocos meses la actriz blanqueó su noviazgo con el futbolista Mauro Icardi.
"¡El tema un asco!", "¿Por qué con la canción de Wanda? Jajaja", "Tan top el pibe y tan grasa la música", "No es lo más alto descanso le dio a Icardi", "La canción, te amo Franco", "La canción de Wanda Nara jaja", "10/10 la canción", "La canción jajajaja", fueron algunos de los comentarios que advirtieron este particular tema elegido por el deportista nacido en Pilar que corresponde a la máxima enemiga en la actualidad de la actriz.
Lo cierto es que ante la andanada de comentarios haciendo referencia a la canción que eligió para su posteo, el joven piloto de automovilismo decidió sacar luego la musicalización pero ya ese detalle con una picante indirecta a la China se había hecho imposible de frenar.
Eugenia la China Suárez publicó una escena de la nueva serie que la tiene como protagonista Hija del fuego: la venganza de la bastarda y Mauro Icardi le dejó un pícaro comentario íntimo que no pasó de largo en la virtualidad.
La pareja del momento suele compartir en las redes sociales gestos de cariño, miradas cómplices y mensajes cargados de pasión desde Turquía, algo que esta vez no fue la excepción.
En ese contexto, en la previa al estreno de la serie de Disney + que la tiene como protagonista, la China publicó una escena de la ficción donde se la ve en un campo montando a caballo.
Fue entonces cuando Mauro Icardi comentó la publicación con un pícaro mensaje a pura pasión: "Lo bien que montás", le dijo el delantero del Galatasaray a su novia.
A lo que la China Suárez respondió con el mismo tono y llena de picardía demostrando el gran presente que atraviesan: "Tengo al mejor profesor".