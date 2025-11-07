La foto de Franco Colapinto a caballo con la indirecta más punzante para la China Suárez

"¡El tema un asco!", "¿Por qué con la canción de Wanda? Jajaja", "Tan top el pibe y tan grasa la música", "No es lo más alto descanso le dio a Icardi", "La canción, te amo Franco", "La canción de Wanda Nara jaja", "10/10 la canción", "La canción jajajaja", fueron algunos de los comentarios que advirtieron este particular tema elegido por el deportista nacido en Pilar que corresponde a la máxima enemiga en la actualidad de la actriz.

Lo cierto es que ante la andanada de comentarios haciendo referencia a la canción que eligió para su posteo, el joven piloto de automovilismo decidió sacar luego la musicalización pero ya ese detalle con una picante indirecta a la China se había hecho imposible de frenar.

franco colapinto posteo con musica de wanda nara indirecta a china suarez

El comentario íntimo de Mauro Icardi a la China Suárez que encendió las redes

Eugenia la China Suárez publicó una escena de la nueva serie que la tiene como protagonista Hija del fuego: la venganza de la bastarda y Mauro Icardi le dejó un pícaro comentario íntimo que no pasó de largo en la virtualidad.

La pareja del momento suele compartir en las redes sociales gestos de cariño, miradas cómplices y mensajes cargados de pasión desde Turquía, algo que esta vez no fue la excepción.

En ese contexto, en la previa al estreno de la serie de Disney + que la tiene como protagonista, la China publicó una escena de la ficción donde se la ve en un campo montando a caballo.

Fue entonces cuando Mauro Icardi comentó la publicación con un pícaro mensaje a pura pasión: "Lo bien que montás", le dijo el delantero del Galatasaray a su novia.

A lo que la China Suárez respondió con el mismo tono y llena de picardía demostrando el gran presente que atraviesan: "Tengo al mejor profesor".