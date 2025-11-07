Bomba total: el anuncio de La China Suárez y Mauro Icardi que hará explotar a Wanda Nara

Esa elección, según sospechan, podría derivar en un nuevo conflicto por la tenencia y el destino de los hijos de ambos. Él tiene dos hijas con Wanda, mientras que la actriz es madre de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y de Amancio y Magnolia, que nacieron del amor con Benjamín Vicuña. Por otro lado, también se reveló que el futuro futbolístico de Icardi no estaría en Turquía —donde actualmente integra el Galatasaray de Estambul—, sino “en algún club de Italia que no sean los de Milán, en España o en la Liga de los Estados Unidos, la MLS, donde pasaría a ser rival de Messi”.

¿Cómo es el vínculo de Amancio Vicuña con Mauro Icardi?

La China Suárez y Mauro Icardi mantienen su relación alejada de los reflectores, aunque no libre de controversias, mientras disfrutan de su vida en Estambul junto a los tres hijos de la actriz: Rufina —fruto de su vínculo con Nicolás Cabré— y Magnolia y Amancio, nacidos de su relación con Benjamín Vicuña. En este entorno familiar, los niños han desarrollado un lazo cercano con el futbolista del Galatasaray, algo que quedó reflejado en las últimas historias que la actriz compartió en sus redes sociales.

Todo comenzó con un video en el que la ex Casi Ángeles aparece jugando con su hijo Amancio en un enorme trampolín ubicado en el jardín de su casa, donde se instalaron para iniciar una nueva etapa lejos de la sombra de Wanda Nara, expareja de Icardi y madre de sus hijas.

En medio de los saltos, ambos cayeron al suelo y el pequeño protagonizó un dulce momento: sentado sobre su madre, tomó su rostro entre las manos y le dijo: “Mamita, te amo”. Ella respondió con un beso en la mejilla, cerrando la escena con un gesto lleno de ternura.

Más tarde, la actriz publicó otra historia en la que los protagonistas fueron Icardi y Amancio. En el video se los ve jugando al fútbol: el delantero como atacante y el hijo de Vicuña como defensor, en el patio de la mansión donde conviven. En el arco estaba Magnolia, que no logró atajar el gol. Aunque fue el futbolista quien marcó, no dudó en celebrar junto al niño: lo levantó en brazos, lo hizo girar en el aire y luego lo dejó en el césped. Suárez optó por no agregar palabras al clip y lo acompañó únicamente con un emoji de corazón. En medio de la tensión que mantiene con Benjamín Vicuña, este gesto también podría generar nuevas fricciones con Wanda Nara, quien días atrás publicó un mensaje contundente contra el jugador por no haberle hecho un regalo de cumpleaños a su hija menor.

Finalmente, la China compartió un último video en el que Amancio, lleno de energía, seguía jugando solo en el jardín. Tras anotar un gol, sorprendió con un festejo especial: se llevó las manos a la cabeza e imitó el gesto del Topo Gigio, popularizado por Juan Román Riquelme y adoptado en los últimos tiempos por Icardi. Luego, completó la celebración con otro sello característico del delantero: llevó las manos a las mejillas y fingió dormir. Un detalle que muchos interpretaron como una muestra de admiración y cariño del pequeño hacia su entorno y, en especial, hacia el futbolista argentino.