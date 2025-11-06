El comentario hot de Mauro Icardi a la China Suárez que encendió las redes

Desde su cuenta de X, Suárez publicó una imagen de la pierna intervenida de Icardi mientras era tratado con una inyección. Junto a la foto, le dedicó unas líneas a Latorre, dejando en evidencia su molestia y apuntando directo a la panelista con tono filoso.

"Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 hs a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo. Yani, no te cansás de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables", escribió con ironía la actriz, actual pareja del ex de Wanda Nara. Como era de esperar, Yanina no se quedó callada: replicó el mensaje en X y lo compartió en sus historias de Instagram, sumando más leña al fuego con datos que no pasaron desapercibidos.

"Vivís boludeando. Seguí mirando cómo trabajo Euge. Y los 3 embarazos los pasó tu entorno para enloquecer a Wanda. Amo que tengas que responderme todo! Andá a comprar carteras! Besis", disparó Latorre en sus historias, luego de mostrar el posteo de Suárez y agregar con ironía: "Le entró la balubi y respondió".

Pero la cosa no terminó ahí. En sus clásicos posteos con fondo negro y letras blancas, Yanina redobló la apuesta y lanzó una serie de frases que repasaban los regalos y vínculos de la China con sus ex y actuales parejas. "Vicuña le regaló una chacra. El productor le regaló series, que fueron un fracaso y un Martín Fierro en Miami. Y el novio actual regala carteras", escribió sin filtro.

Y como si fuera poco, cerró con una frase punzante: "Y ella está tan ocupada, que además de acompañar al novio a inyectarse, me contesta en X". Para rematar, lanzó otro dardo: "Y casi me olvido... Rusherking le regaló un auto. Logros...".

IG Yanina Latorre contra China Suárez 1