Ángela Torres y Rusherking mostraron el viaje que hicieron juntos por un insólito motivo: "¿Vos la sentís?"

Este fin de semana largo el ex de la China Suárez y Ángela hicieron un viaje juntos a Mar del Plata. La parejita contó en un video que publicaron en sus redes el insólito motivo: probar los nuevos alfajores de una reconocida empresa de esa ciudad, que sacó por el aniversario de los 150 años.

Lo llamativo fue todos los palitos que se tiraron durante el video: ellos jugaban a que se conocen hace muchos años y que comparten muchos viajes e historias.

Desde el baño de un hotel en La Feliz, hicieron un video catando estos alfajores virales. Mucha complicidad, muchas risas. “No siento la sal, no la siento y me la baja, ¿vos la sentís?”, preguntaba Ángela a su compañero, que le decía que le gustaba igual pese a no sentir este ingrediente estrella.

Ambos coincidieron que era rico, pero le dieron un puntaje de 7.30 sobre 10. “Lo estamos desvalorizando mal, no nos van a mandar canje”, dijo Ángela con mucha sinceridad mostrando que los planes que hacen juntos son auténticos.