La llamativa reacción de Lionel Messi ante los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo

Los rumores comenzaron a circular con fuerza en redes, alimentados por publicaciones que interpretaron gestos o looks de Antonela como señales de una posible gestación. Sin embargo, fue la propia empresaria rosarina quien desmintió la versión con una frase directa: “No sé por qué siguen con eso”.

Ángel de Brito, que ya había hablado con Antonela en otras ocasiones por el mismo tema, recordó que esta no es la primera vez que le toca desmentir la historia: “Hace como un año le pregunté lo mismo y me contestó igual”.

‍‍‍Lionel y Antonela, que viven actualmente en Miami junto a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, mantienen un perfil bajo respecto a su vida privada. Aunque comparten momentos familiares en redes, evitan involucrarse en polémicas o responder a rumores sin fundamento.

¿Qué decía el preocupante mensaje de Antonela Roccuzzo sobre la salud mental que borró después?

En las últimas horas, Antonela Roccuzzo llamó la atención al publicar un contenido enfocado en la salud mental, una temática que continúa ganando espacio y reconocimiento a nivel global.

Alejada de sus típicas publicaciones sobre momentos familiares o actividades cotidianas, la esposa de Lionel Messi optó por utilizar sus redes sociales para poner el foco en una problemática que afecta transversalmente a todas las edades.

A través de sus historias en Instagram, Antonela compartió una imagen que conmovió por su sencillez y carga simbólica. En el diseño, que estuvo disponible por poco tiempo y mostraba letras dispuestas de manera desordenada, se podía leer la frase: “Tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos”. El autor del mensaje es Lucas Rapall, profesional vinculado al desarrollo personal y la salud emocional.

La frase resonó con fuerza, en especial porque fue acompañada por una reflexión del mismo Rapall: “Es tan cierto esto como todo lo contrario: cuando no está en paz, lo genera”. Una afirmación que subraya la importancia de cuidar el equilibrio interno para afrontar con lucidez los retos cotidianos.

Aunque tanto Messi como Antonela suelen mantenerse al margen de campañas sociales, esta vez la empresaria decidió involucrarse. Su intención fue aportar visibilidad a una problemática que crece día a día, impactando sobre todo a las nuevas generaciones, y que aún es tratada con estigmas en distintos ámbitos de la sociedad.