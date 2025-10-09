Los nuevos beneficios para jubilados de ANSES que se suman a los descuentos en supermercados

Desde el Ministerio de Capital Humano explicaron que el programa tiene un doble objetivo: reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados y, al mismo tiempo, impulsar el consumo interno en un contexto de retracción económica. Los comercios y entidades financieras participantes absorben el costo de los descuentos, lo que genera un círculo virtuoso, entre ventas, fidelización de clientes y crecimiento del consumo.

PAMI_jubilados

Banco Nación y Galicia, protagonistas de los nuevos beneficios

Además de los descuentos en comercios, los bancos se sumaron con beneficios financieros que potencian el ahorro de los beneficiarios.

Quienes cobran sus haberes en el Banco de la Nación Argentina (BNA) acceden a un reintegro del 5% adicional en las compras realizadas con BNA+ MODO, tarjeta de débito o crédito, con un tope mensual de $20.000. Este beneficio se suma a la remuneración diaria del 32 % TNA sobre el saldo de las cuentas, hasta un máximo de $500.000.

En paralelo, el Banco Galicia se incorporó recientemente al programa, ofreciendo un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito, con un tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Los clientes con cuenta remunerada FIMA también reciben rendimientos diarios sobre el saldo acreditado, con una TNA del 33,2 %, sin tope de monto, lo que convierte a esta entidad en una alternativa destacada dentro del esquema.

Dónde y cómo aprovechar los descuentos

Los descuentos para jubilados de ANSES se aplican automáticamente al pagar con la tarjeta de débito de la cuenta donde se perciben los haberes.

Los comercios adheridos y sus beneficios son:

Disco: 10 % en todos los rubros + 20 % en perfumería y limpieza, sin tope.

Jumbo: 10 % en todos los rubros + 20 % en perfumería y limpieza, sin tope.

Vea: 10 % en todos los rubros + 20 % en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto: 10 % sin tope en todos los rubros.

La Anónima: 10 % sin tope en todos los rubros.

Josimar: 15 % sin tope en todos los rubros.

Carrefour: 10 % con tope de $35.000 por mes.

Día: 10 % con tope de $2.000 por transacción.

(excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas)

En el caso de Carrefour y Josimar, los descuentos estarán disponibles tanto en compras presenciales como online, mientras que el resto de las cadenas los aplicará solo en tiendas físicas.

Los beneficios en farmacias incluyen medicamentos, productos de higiene y perfumería, que se suman a los descuentos ya vigentes del PAMI.