En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
PAMI
Para tomar nota

Los nuevos beneficios para jubilados de ANSES que se suman a los descuentos en supermercados

El plan, que se implementó a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ofrece descuentos exclusivos a millones de personas.

Los nuevos beneficios que recibirán los jubilados de ANSES (Foto: archivo).

Los nuevos beneficios que recibirán los jubilados de ANSES (Foto: archivo).

En el inicio de octubre, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, anunció la ampliación del programa de descuentos para jubilados de ANSES, una medida que busca aliviar el bolsillo de millones de adultos mayores en todo el país. La iniciativa incluye rebajas en supermercados, farmacias y beneficios bancarios con tasas de remuneración diaria, en un esquema que promete mejorar el poder adquisitivo del sector más vulnerable.

Leé también Pettovello y Milei anunciaron la medida que todos los jubilados estaban esperando
pettovello y milei anunciaron la medida que todos los jubilados estaban esperando

El plan, que se implementó a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ofrece descuentos exclusivos en cadenas de consumo masivo con porcentajes que van desde el 10% sin tope de reintegro para compras generales hasta el 20% en productos de perfumería y limpieza. Según indicaron desde el Ministerio, los beneficios estarán disponibles durante todo el mes de octubre, y ya se trabaja en extender el programa hacia fin de año.

Un alivio directo para más de siete millones de beneficiarios

El Gobierno informó que este programa impactará de manera directa en más de 7 millones de jubilados y pensionados de todo el país. Los descuentos se aplican en cadenas como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día, y en todos los casos se debe abonar con la tarjeta de débito asociada a la prestación previsional.

Los beneficios varían según el comercio y el rubro, pero en algunos casos alcanzan el 20% en artículos de limpieza y perfumería, sin límite de reintegro. En otros, como Carrefour y Día, el descuento tiene un tope por transacción o mensual, aunque sigue siendo acumulable con otras promociones en determinadas categorías.

Desde el Ministerio de Capital Humano explicaron que el programa tiene un doble objetivo: reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados y, al mismo tiempo, impulsar el consumo interno en un contexto de retracción económica. Los comercios y entidades financieras participantes absorben el costo de los descuentos, lo que genera un círculo virtuoso, entre ventas, fidelización de clientes y crecimiento del consumo.

PAMI_jubilados

Banco Nación y Galicia, protagonistas de los nuevos beneficios

Además de los descuentos en comercios, los bancos se sumaron con beneficios financieros que potencian el ahorro de los beneficiarios.

Quienes cobran sus haberes en el Banco de la Nación Argentina (BNA) acceden a un reintegro del 5% adicional en las compras realizadas con BNA+ MODO, tarjeta de débito o crédito, con un tope mensual de $20.000. Este beneficio se suma a la remuneración diaria del 32 % TNA sobre el saldo de las cuentas, hasta un máximo de $500.000.

En paralelo, el Banco Galicia se incorporó recientemente al programa, ofreciendo un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito, con un tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Los clientes con cuenta remunerada FIMA también reciben rendimientos diarios sobre el saldo acreditado, con una TNA del 33,2 %, sin tope de monto, lo que convierte a esta entidad en una alternativa destacada dentro del esquema.

Dónde y cómo aprovechar los descuentos

Los descuentos para jubilados de ANSES se aplican automáticamente al pagar con la tarjeta de débito de la cuenta donde se perciben los haberes.

Los comercios adheridos y sus beneficios son:

  • Disco: 10 % en todos los rubros + 20 % en perfumería y limpieza, sin tope.

  • Jumbo: 10 % en todos los rubros + 20 % en perfumería y limpieza, sin tope.

  • Vea: 10 % en todos los rubros + 20 % en perfumería y limpieza, sin tope.

  • Coto: 10 % sin tope en todos los rubros.

  • La Anónima: 10 % sin tope en todos los rubros.

  • Josimar: 15 % sin tope en todos los rubros.

  • Carrefour: 10 % con tope de $35.000 por mes.

  • Día: 10 % con tope de $2.000 por transacción.

(excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas)

En el caso de Carrefour y Josimar, los descuentos estarán disponibles tanto en compras presenciales como online, mientras que el resto de las cadenas los aplicará solo en tiendas físicas.

Los beneficios en farmacias incluyen medicamentos, productos de higiene y perfumería, que se suman a los descuentos ya vigentes del PAMI.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados PAMI ANSES
Notas relacionadas
ATENCIÓN jubilados del PAMI: traslados gratis y medicación sin costo
Jubilados ANSES: PAMI amplía cobertura con traslados y medicación 100% gratuita
Compras con descuento para jubilados: cómo aplicar los beneficios automáticos de ANSES y Banco Nación

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar