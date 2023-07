Antonio Laje indignado, reveló el papelón que pasó desapercibido en los Martín Fierro: "Es una vergüenza"

“Es un delirio, pasó casi desapercibido”, indicó Laje y agregó: “Cómo lo permite APTRA y Telefe”.

“En mi vida vi una bandera esponsoreada. Una casa de apuestas, mira el mensaje”, sumó muy enojado diciendo que esto no debería haber sucedido menos un 9 de julio, día de la independencia de nuestro país.

“No es una barbaridad o a mí me parece una barbaridad que una bandera Argentina esté sponsoreada”, se preguntó.

Antonio Laje, harto de los cortes y las amenazas a periodistas: "¡Manga de delincuentes que nadie se anima a sacar!"

Un grupo reducido de personas cortó hoy la Autopista Dellepiane en la zona de Escalada y generó un caos vehicular entre todos los trabajadores que intentaban ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es el tercer día de corte y esta vez lo hicieron de las dos manos. La policía solo desvió el tránsito y los manifestantes amenazaron a los periodistas con armas de fuego.

Antonio Laje, en vivo en su programa, Buenos Días América, fue clarísimo en su posición frente al hecho.

"¿Dónde está la Justicia ordenando el inmediato desalojo. Entrá con gases lacrimógenos, sacalos, como corresponde, alguna vez empecemos a decir las cosas como son, actua como corresponde, metelos presos, no pueden estar cortando una calle, un acceso, es una locura. Encima dicen que están armados, amenazando, obligaron a dejar de filmarlos. La policía cortando antes, complicándole la vida a la gente que está yendo a trabajar por esta manga de delincuentes que nadie se anima a sacarlos. Nadie reacciona. Naturalizamos absolutamente todo. Nadie hace absolutamente nada. No hay ni un solo juez ni fiscal que se anime a ordenar un desalojo. ¿Qué les pasa? ¿Dónde están viviendo?", dijo el periodista.

Y agregó enojado: "Después los tenés que escuchar hacer campaña. No son capaces de ordenar algo básico que es ir a trabajar. Dejame ir a mi casa. Después los escuchás como los grandes estadistas de la Argentina. Lo que se está viendo en estos días en nuestro país es increíble. Por suerte no se vive tan mal en otros lugares de la Argentina. Lo que vimos ayer con la policía fusilada por un loco que se podía haber evitado simplemente con tener un armamento adecuado. Que el Gobierno nacional no le deja importar al Gobierno de la Ciudad por una cuestión política, ideológica, lo que estamos viendo de falta de decisión política y de una Justicia completamente inútil, es increíble. Sacalos de una vez como corresponde. La policía está un puente antes para desviar a la gente".

También le apuntó a los políticos que no actúan ante estos cortes: "Tercer día además que pasa esto. Por las mañanas te cortan. Además ahora cortaron las dos manos. Toda la gente que tiene que producir para los inútiles políticos puede ir a trabajar. Es muy complicada la Argentina. Es difícil empezar todos los días así".

"En algún momento esto va a estallar. Es inevitable que pase. La gente no se la va a bancar. No nos vamos a bancar más esto. En algún momento va a haber un estallido social frente a la inutilidad de la dirigencia, no se sorprendan después. No son capaces de resolver esto. ¿Qué miércoles van a proponer de solución a la Argentina sino pueden sacar a 10 personas que cortan una autopista? Te da mucha bronca. Hay que controlar cada palabra", finalizó Laje.