Antonio Laje quedó en medio de los piquetes y explotó: "¡Dejen de rompernos las pelotas!"

"El nivel de resignación que tenemos es peligrosísimo, no escuché ni una bocina. Y es peligroso porque la resignación se convierte luego en hartazgo y el hartazgo en violento. No les importa nada de tu tiempo y tu trabajo. Son unos reverendos inútiles que no les importa absolutamente nada. Esto se termina con decisión política", precisó Antonio Laje.

Y amplió muy enojado: "Somos todos estúpidos, solamente los vivos están en el negocio de los planes. Tengan en cuenta señores piqueteros que ustedes cobran por lo que nosotros trabajamos y pagamos impuestos. Dejen de rompernos soberanamente las pelotas todo el tiempo con los cortes, perdón por el vocabulario".

"El día que nosotros nos cansemos y no podamos trabajar más, ustedes se van a quedar sin cobrar. Porque ustedes viven sin hacer nada por los que nos rompemos el culo trabajando. Son vagos, porque ninguno trabaja ahí, que lo único que hacen es tratar de extorsionar para cobrar todavía más planes sin trabajar", siguió el periodista.

"Intenten no molestarnos más (a los piqueteros) porque vamos a dejar de pagar impuestos y ustedes no van a tener más planes para cobrar. Lo de ayer fue tan grave porque hacía mucho tiempo que no se veía un solo policía en un piquete y un Gobierno tan ausente", cerró indignado.

La reacción de Antonio Laje ante un nuevo piquete: "¡La gente quiere moverse y trabajar!"

Los planes sociales se instalaron como tema de debate en un contexto donde la Argentina atraviesa una profunda crisis económica y Antonio Laje dejó en claro otra vez su postura e indignación al aire al ver cómo se originaba un corte por parte de piqueteros en el centro porteño.

"Tenés la gente que quiere trabajar contra la gente que no quiere trabajar y quiere cobrar un plan, lo tenés ahí. Otro día de caos, pérdida de horas para la gente que quiere moverse y trabajar. Una vergüenza", precisó el conductor de Buenos días América.

Y añadió: "No sé qué país se imaginan Grabois, los piqueteros, planeros... Es inviable tener un país donde nadie trabaje y produzca, no existe, se van a quedar ustedes mismos sin la plata para los planes que quieren sin estar trabajando".

"Va a ser imprescindible que trabajen porque la gente se va a hartar, se va a ir o no va a poder trabajar como esto, por ejemplo. Entonces, en algún momento van a tener que cometer el pecado de trabajar ustedes, porque sino no van a poder cobrar un peso de nada", añadió.

"Se va a quedar el Estado sin dinero para pagarle los planes y ojo que les va a tocar trabajar a ustedes y se van a desmayar. La alteración de prioridades que hay en la Argentina es impresionante, está todo dado vuelta, completo", cerró el periodista.