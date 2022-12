Apareció el protagonista de una foto inédita de Diego Maradona: "Gracias por devolverme ahí"

Por entonces, Liliana, la autora de la foto, había contado los detalles:

“En 1981 organicé mi primera vacación a Mardel, venía desde Plaza Huincul. Medio de casualidad, paso por el Hotel Dos Reyes y veo que toda la delegación de Boca estaba ahí. Por esos días, estaba la noticia que Maradona pasaba a Boca, así que me paro en la vidriera a mirar y, efectivamente, lo veo adentro del hotel. Me pongo a pedir una foto contra el vidrio y dos guardaespaldas dicen que no con la mano, pero Diego les dice que me dejen entrar. Entré, me saqué la foto y salí, pero la felicidad fue tan grande que no pude irme de la vereda. Cuando Diego sale y quiere subirse a un auto, se acerca este chico que tendría unos 13 o 14 años y rogándome casi llorando me suplica: “¡por favor, sacame una foto con Diego!”. Sin dudar lo hago, y el chico me da su dirección de Rosario para que se la envíe cuando revelara el rollo. El tema es que por falta de dinero demoré tanto en revelarlo que perdí todos los datos de ese chico. Siempre quedé pensando en que ese chico todavía debe de estar esperando esa foto, y por eso se las mando porque me encantaría que podamos encontrarlo. ¡Ojalá llegue pronto a sus manos!”.

Gracias al poder de las redes sociales, ese niño apareció. Se llama Carlos, tiene más de 50 años y vive en Brasil.

"Hola, disculpá la hora pero no puedo dejar de hacerte una devolución por el viaje impredecible y mágico retratado en esa foto. No pude seguir laburando, quedé ahí, 41 años atrás. Soy futbolero de religión y, como todos ellos ahí, en ese momento ya sabíamos que ese tipo iba a ser El Diego, así, sin apellido", escribió el rosarino.

"Al otro año Malvinas y mi vieja recibiendo el telegrama llamando a mi hermano al cuartel de Junín. Y después el 86 y el tele vengador bien arriba y de perfil en el bar del pueblo. El 90 y la puteada a los tanos en el himno, el desgarro del alma en el 94 y más fresco en los recuerdos el patito en el agua después del gol de Palermo a Perú", continuó emocionado.

"Todas estas historias trilladas y mil veces contadas, yo las vivía siempre desde aquella foto suplicada a D10S en el 81. No sabía el porvenir, solo que había que abrazarlo fuerte. Gracias por devolverme ahí", cerró muy emocionado e interpelado.