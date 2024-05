Así comenzó todo: El video que anticipó el romance entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

En una de las tomas, ellos se encuentran cara a cara a punto de besarse, se abrazan y se sientan en una mesa, pero todo termina de la peor manera. Incluso, Griselda termina el clip sola, fumando un cigarrillo y triste. Pero, es al revés: empieza de esa manera, ya que el video está a la inversa.

Este clip es tomando hoy como un presagio del amor que manifestaron tener los dos actores en las últimas horas.

“No sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme. Más que nada nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar. No puedo decorar eso porque son años que tenemos de amistad, de conocernos y un montón de cosas que no la hacen una chica más. Me gusta mucho”, dijo Luciano Castro estuvo en Noche al Dente (América).